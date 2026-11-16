[KBL 리뷰] SK, 최하위 현대모비스 잡고 연패 탈출…현대모비스, 내내 끌려다니며 시즌 첫 연승 실패

16일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 울산 현대모비스의 경기. 안영준과 워니가 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

16일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 울산 현대모비스의 경기. 힉스가 스팰맨의 수비를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 서울 SK가 최하위 울산 현대모비스를 제물로 연패에서 탈출했다.

SK는 16일 잠실학생체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 현대모비스와의 경기서 92대76으로 승리했다.

2연패에서 탈출한 SK는 7승5패로 3위를 지켰고, 현대모비스(4승11패)는 시즌 첫 연승 도전에 실패했다.

Advertisement

1쿼터 리바운드에서 압도적 우세로 24-19로 마친 SK는 2쿼터 후반 두 자릿수 점수차로 벌리면서 승기를 잡아나갔다. 턴오버에서 희비가 갈렸다. 추격이 급했던 순간 현대모비스 제로드 존스, 박무빈이 턴오버가 SK의 가로채기에 이은 득점으로 이어졌다.

특히 쿼터 종료 49초 전, 박무빈이 드리블하다가 최원혁에게 가로채기 당한 뒤 안영준의 2점슛으로 이어지면서 49-36까지 벌어졌다. 현대모비스는 외국 선수 2명이 출전한 2쿼터에서 존스와 오마리 스펠맨이 6득점 합작에 그친 것도 뼈 아팠다.

16일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 울산 현대모비스의 경기. 박무빈이 힉스의 수비를 피해 돌파를 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

Advertisement

SK는 가뿐하게 전반을 마쳤지만 순탄하지는 않았다. 외곽슛이 답답했던 현대모비스가 3쿼터 들어 박무빈과 스펠맨의 릴레이 3점포를 앞세워 추격에 나섰다. SK는 워니와 안영준의 착실한 2점 플레이로 쿼터 종료 3분여를 남겨두고 61-49로 다시 벌리며 급한 불을 껐다.

Advertisement

이에 질세라 현대모비스가 스펠맨의 추가 3점슛과 속공에 이은 정준원의 골밑슛으로 54-61, 다시 따라붙었고, 쿼터 종료 때에는 존스의 버저비터로 58-66으로 3쿼터를 마치며 추격의 끈을 놓지 않았다.

Advertisement

현대모비스는 최하위지만 끈질겼다. 4쿼터 중반 14점 차(64-78)까지 벌어졌지만 서명진, 스펠맨의 연속 3점슛 등을 내세워 종료 2분52초 전 72-83으로 또 추격했다.

하지만 여기까지였다. SK가 워니를 중심으로 볼을 소유하며 김낙현 오세근의 득점포를 가동하면서 승기를 굳혀나갔고, 현대모비스가 더 추격하기엔 시간이 부족했다.

Advertisement

최만식 기자 cms@sportschosun.com