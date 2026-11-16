승부처 지배한 사키의 22점 원맨쇼…하나은행, 우리은행에 68대67 극적인 시즌 첫 승

16일 부천체육관에서 열린 여자프로농구 하나은행과 우리은행의 경기. 하나은행이 우리은행에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 하나은행 선수들. 부천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.16/

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부천 하나은행이 천신만고 끝에 시즌 첫 승을 신고했다.

하나은행은 16일 부천체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 아산 우리은행과의 경기에서 68대67로 극적인 승리를 거뒀다. 개막 후 4연패에 빠졌던 하나은행은 5경기 만에 귀중한 마수걸이 승리를 거두며 길었던 연패의 사슬을 끊었다.

지난 시즌 만년 하위팀의 이미지를 벗고 정규리그 2위에 오르며 여자농구에 돌풍을 일으켰던 하나은행으로선 더욱 의미 있는 승리였다. 반면 우리은행은 경기 막판 김단비의 개인 능력에 지나치게 의존하는 모습을 보인 끝에 마지막 공격 기회마저 살리지 못하며 4연승 달성에 실패했다.

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연패 탈출을 향한 하나은행의 의지는 초반부터 코트 위에서 드러났다. 1쿼터 고서연과 이다현, 정현, 이이지마 사키 등 4명의 선수가 3점포 5개를 합작하며 우리은행의 수비를 흔들었다. 외곽에서 공격의 활로를 찾은 하나은행은 26-17로 앞서며 기선을 제압했다.

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2쿼터에도 하나은행의 기세는 꺾이지 않았다. 정현이 연속 3점포를 터뜨린 데 이어 백업 멤버 이다현까지 적극적인 골밑 공략으로 힘을 보탰다. 빠른 움직임과 유기적인 패스 플레이에 우리은행 수비가 좀처럼 대응하지 못하면서 하나은행은 전반을 40-29, 11점 차로 마쳤다.

3쿼터에는 정현에 이어 박소희의 외곽포까지 살아나면서 하나은행이 두 자릿수 리드를 이어갔다. 하지만 우리은행도 쉽게 물러서지 않았다. 변하정과 강계리의 3점포로 추격의 발판을 마련했고, 카타야마 나나가 쿼터 종료와 함께 버저비터 3점포까지 성공시키면서 격차를 한 자릿수로 좁혔다.

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마지막 4쿼터는 김단비의 독무대에 가까웠다. 쿼터 시작과 함께 3점포 1개를 포함해 혼자 10점을 몰아넣었고, 수비에서도 연달아 3개의 블록슛과 스틸까지 기록하며 공수에서 존재감을 과시했다. 여기에 공격 리바운드 이후 외곽으로 연결한 패스를 이명관이 3점포로 마무리하면서 우리은행은 경기 초반 이후 처음으로 63-61 역전에 성공했다.

그러나 하나은행에는 승부처를 책임질 이이지마 사키가 있었다. 김정은의 은퇴 이후 팀의 중심축 역할을 맡고 있는 사키는 자칫 흐름을 완전히 내줄 수 있는 상황에서 3점포에 이어 골밑 돌파 후 노련한 점퍼까지 성공시키며 연속 5득점을 올렸다. 종료 18.2초 전에는 자유투 2개까지 모두 성공시키며 다시 하나은행에 리드를 안겼다.

우리은행은 마지막 공격에서 파울 챌린지를 통해 이명관의 공격자 파울 판정을 지워내며 기회를 잡았다. 하지만 승부처에서 홀로 팀 공격을 이끌며 체력을 쏟아부은 김단비의 마지막 미들 점퍼가 림을 외면했다. 결국 하나은행은 한 점 차 리드를 지켜내며 길었던 연패에서 벗어났다.

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사키는 22득점 8리바운드 4어시스트로 팀 승리의 일등 공신이 됐고, 정현도 3점포 4개를 포함해 14득점을 올리며 힘을 보탰다. 김단비의 막판 맹활약에도 무너지지 않은 하나은행은 베테랑 사키의 해결사 본능을 앞세워 시즌 첫 승의 기쁨을 누렸다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com