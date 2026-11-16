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[스포츠조선 최만식 기자]'소통으로 시작하더니 (허)훈+(김)훈하네.'

남자프로농구 디펜딩챔피언 부산 KCC의 대반전이 화제다. 1라운드까지만 해도 올 시즌 전체 최다 7연패(16일 현재)에 빠졌다가 5연승으로 돌아섰다.

국내 리그와 병행하고 있는 동아시아슈퍼리그(EASL)까지 포함하면 7연승이다. 지난달 28일부터 15일까지 19일 동안 무려 8경기를 치르는 강행군 속에 이룬 반전이다.

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KCC의 시즌 초반 부진은 사실 예견된 '재앙'이었다. 양대 핵심 전력인 송교창 최준용이 해외 진출을 위해 팀을 떠난 뒤였기 때문이다. 분위기 잘 타는 KCC의 특성 상 7연패 후유증이 깊을 줄 알았는데, 7연승으로 금세 회복했다. 여기엔 숨은 비결이 있다.

반전의 시작은 소통이었다. 지난달 29일 울산 현대모비스에 89대96으로 패하며 7연패에 도달한 KCC 선수들은 따로 회식을 겸한 미팅을 가졌다. 주장 허웅을 필두로 7연패 과정에서 드러난 조직력 부실, 개인 욕심 등 문제점을 허심탄회 털어놓은 자리였다. 누가 먼저랄 것도 없이 '네탓'이 아닌 '내탓' 자기반성이 먼저 나왔고, 선수끼리 소통은 훈훈한 의기투합으로 마무리됐다.

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이상민 감독과 허웅의 사제간 소통도 있었다. 허웅은 자신의 플레이 하이라이트가 담긴 영상을 감독에게 보여주며 면담을 요청했다. 자신의 장점을 살릴 수 있는 공격 패턴을 만들어 주면 좋겠다는 취지였다. 새로 들어온 외국 선수 루이스 킹이 외곽슛은 물론 드리블 돌파, 볼 핸들링에도 능해 허웅의 스타일과 겹치는 바람에 시너지 효과는 커녕 '따로국밥' 같다는 주변 우려가 고조되던 때였다. 주장으로서 방관할 수 없었던 허웅은 상생 방안을 위해 감독과 머리를 맞대고 싶었다.

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이 감독은 "(허)웅이가 비슷한 유형의 킹이 들어오면서 볼 핸들러 역할이 겹치는 데다, 득점도 올리지 못하는 등 힘들어 했다. 자신의 공격 능력을 어필하려고 영상을 보냈기에 면담을 했다"면서 "선수 스스로 극복해야 하는 부분인데 잘 극복하고 있다"라고 말했다.

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소통은 금세 효과로 나타났다. KCC는 연승으로 돌아섰고, 허웅은 8일 창원 LG전, 14일 서울 SK전에서 시즌 처음으로 2경기 연속 '20득점 이상'을 기록하는 등 3~5연승 동안 절정의 득점력을 선보였다.

동생 허훈이 LG와의 시즌 개막전 1경기(4득점)를 제외하고, 14경기에서 두 자릿수 득점과 평균 8.4개의 어시스트로 고군분투한 가운데 형님 허웅의 부활 가세는 KCC에겐 금상첨화였다.

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송교창 최준용이 빠진 이후 토종 득점원이 걱정이었던 KCC에겐 '허씨 형제'가 유이한 희망이었기 때문이다. 특히 5연승째였던 15일 대구 한국가스공사전(80대77 승)에서 4쿼터 대역전을 향해 달려갈 때 '허씨 형제'의 속공 레이스는 압권이었다.

여기에 고참 센터 장재석이 15경기 평균 8.1득점, 3.7리바운드로 송교창 최준용 부재로 낮아진 KCC의 높이를 메워줬다. '팀'으로 뭉쳐지니 남을 위한 칭찬 배려도 넘쳐난다.

허훈은 15일 가스공사전에서 종료 직전 김훈의 3점슛을 어시스트하고, 위닝샷을 기록하는 등 일등공신이었다. 하지만 그는 "내가 돌파를 시도하다 미끄러져서 급하게 패스했는데 그걸 해결해 준 김훈에게 너무 고마웠다"라고 공을 돌렸다.

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이 감독은 "'투(Two)훈'이 해준 덕에 이겼다"라며 '훈+훈하게' 완성된 5연승을 칭찬했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com