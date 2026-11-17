AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 2000년대 괴물센터 샤킬 오닐. 은퇴 이후 NBA의 빅 마우스로 맹활약한다.

그는 마이클 조던을 선택했다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 17일(이하 한국시각) '샤킬 오닐은 누가 가장 위대한 지 묻는다면 나는 마이크를 선택하겠다'고 했다.

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마이크는 마이클 조던을 의미한다.

여전히 뜨거운 논쟁이다.

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마이클 조던과 르브론 제임스의 GOAT 논쟁이다.

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오닐은 약간 다른 시선을 가지고 있다. 일단 그는 조던과 제임스 뿐만 아니라 코비 브라이언트도 그 논쟁에 참여시켜야 한다고 했다.

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그는 '마이크냐 르브론냐라고 묻을 때 마다 거기에 코비라는 이름도 넣는 게 좋을 거라고 한다. 모두 훌륭한 선수였고, 훌륭한 일을 해냈지만, 누가 가장 위대한지 묻는다면 마이크를 선택하겠다. 그리고 마이크 이전에는 닥터 J였다'고 했다.

닥터 J는 줄리어스 어빙을 의미한다.

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오닐은 정규리즌 1207경기에서 평균 23.7득점, 10.9리바운드, 2.3블록, 58.2%의 필드골 성공률을 기록했다. 2000년대 LA 레이커스와 마이애미 히트에서 우승 반지를 차지했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com