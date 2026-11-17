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[스포츠조선 류동혁 기자] 댈러스 매버릭스의 10대 에이스 쿠퍼 플래그가 코비 브라이언트를 제쳤다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 17일(이하 한국시각) '쿠퍼 플래그가 NBA 역사를 썼다. 통산 1672점으로 NBA 역대 10대 득점 순위에서 코비 브라이언트를 제치고 2위에 올랐다. 통산 1위는 르브론 제임스로 2362점'이라고 했다.

플래그는 댈러스와 클리블랜드 캐벌리어스전에서 18득점을 기록했다.

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유명을 달리한 전설적 스타 코비 브라이언트는 고졸 출신으로 NBA에 데뷔, 10대 시절에만 1759점을 올렸다.

이 매체는 '쿠퍼 플래그가 르브론 제임스의 10대 시절 득점 기록을 깨뜨리기 쉽지 않다. 플래그는 르브론 제임스의 10대 역대 득점 기록인 2362점에 600점 뒤처져 있다. 플래그는 12월21일이 20세가 되는 날이다. 이전까지 14경기를 남겨두고 있다. 제임스와 동률을 이루려면 플래그는 14경기에서 600점을 기록해야 하며, 경기당 평균 42.9점을 넣어야 한다'고 했다.

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플래그가 올 시즌 강력한 댈러스의 1옵션으로 맹활약하고 있지만, 경기당 평균 42점 이상을 넣는 것은 사실상 불가능하다.

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플래그는 촉망받는 NBA 차세대 아이콘이다. 그는 지난 시즌 댈러스에서 데뷔했다. 2025~2026시즌 70경기에서 1473점을 기록하며 평균 21.0점, 6.7리바운드, 4.5어시스트을 올렸다. 올해의 신인왕을 수상했다.

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10대 시절 여러 차례 역사적 득점기록을 세웠다. 지난해 4월 올랜도 매직전에서 51점을 폭발했다. NBA 역사상 최연소 선수가 한 경기에서 50점 이상을 기록했다.

2년 차인 올 시즌 더욱 발전된 모습을 보이고 있다. 12경기에서 경기당 평균 33.9분을 출전, 평균 24.1점, 7.0리바운드, 6.4어시스트, 2.0스틸을 기록하고 있다.

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데뷔 시즌 이후 경기당 득점은 3.1점 증가했고, 어시스트는 1.9개가 증가했다.

필드골 성공률 47.9%, 자유투 성공률 87.8%를 기록 중이다. 데뷔 시즌 각각 46.8%와 82.7%를 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com