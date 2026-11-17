◇삼성생명 은 지난 15일 용인실내체육관에서 열린 BNK전에서 승리, 주말 2연전을 모두 승리하며 1위로 올라섰다. 사진제공=WKBL

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여자 프로농구 초반 순위 경쟁이 예상 밖으로 전개되고 있다. 개막 전 우승 후보로 꼽혔던 팀들이 주축 선수들의 잇따른 부상으로 고전하는 사이, 하위권으로 분류됐던 삼성생명과 신한은행이 나란히 1~2위를 달리며 판도를 흔들고 있다.

시즌 초반 최대 변수는 단연 '부상'이다. 전력의 핵심을 이루는 선수들이 잇따라 전열에서 이탈하면서 팀별 희비가 엇갈리고 있다. 디펜딩 챔프인 KB스타즈를 비롯해 3강 후보로 꼽힌 우리은행과 BNK 모두 당초 예상했던 전력을 제대로 가동하지 못하면서 기대에 미치지 못하는 성적을 내고 있다.

BNK는 박혜진과 김소니아의 동반 이탈이 뼈아프다. 박혜진은 엉덩이 근육통으로 개막전 이후 코트를 밟지 못하고 있으며, 김소니아는 지난 7일 신한은행전에서 코뼈가 골절되는 부상을 당해 수술까지 받았다. 특히 김소니아는 팀의 공수에서 핵심적인 역할을 하고 있기에 더욱 뼈아프다. 선수층이 가장 두터운 팀으로 평가받고 있지만, 두 베테랑의 이탈로 남은 선수들의 부담이 커지면서 BNK는 17일 현재 2승3패로 4위에 그치고 있다.

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우리은행도 상황은 다르지 않다. FA로 영입한 여자농구 최고의 슈터 강이슬이 햄스트링 부위 근막 부종으로 전력에서 이탈, 당초 기대했던 김단비와의 시너지 효과를 전혀 발휘하지 못하고 있다. 여기에 베테랑 심성영의 부상 이탈로 가드진의 부하도 커졌다. 지난 2년간처럼 김단비에 대한 높은 의존도가 여전히 해소되지 않고 있다.

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지난 16일 하나은행전에서 김단비가 4쿼터에 혼자서 연속 10득점과 블록슛, 스틸, 어시스트 등 '슈퍼 모드'를 발동하며 7점차 열세를 뒤집었지만, 체력이 고갈된 상태에서 던진 마지막 슛이 빗나가면서 1점차로 패한 것이 우리은행의 현주소를 보여준 대표적인 장면이었다.

KB스타즈 역시 부상으로 3경기 연속 결장한 박지수가 지난 14일 삼성생명전에 복귀했지만 정상적인 경기력은 아니고, 이채은의 독감에 FA로 영입한 윤예빈의 무릎 부상으로 인한 이탈까지 겹치면서 1승3패로 디펜딩 챔프의 위용을 전혀 보여주지 못하고 있다.

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지난 시즌 깜짝 정규리그 2위에 올랐던 하나은행도 16일 우리은행전에서 천신만고 끝에 재역전승을 거두며 4패 끝에 시즌 마수걸이 승을 일궈냈지만, 주전인 정예림과 진안의 부상 공백으로 특유의 전면 압박 수비를 보여주지 못하고 있다.

반면 삼성생명과 신한은행은 상대적으로 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 삼성생명은 주전 가드 이주연이 부상으로 경기에 나서지 못하고 있지만, 이해란을 중심으로 강유림과 모모나, 한야은 등이 공백을 잘 메우며 14~15일 주말 2연전을 모두 승리, 4승1패로 1위에 올라 섰다.

신한은행 역시 기대를 모았던 신인 드래프트 1순위 가네다 마나가 부상으로 출전하지 못하고 있지만, 홍유순과 김지영을 비롯해 특급 아시아쿼터인 노구치 사쿠라 등 기존 전력이 기대 이상의 역할을 하며 지난 3시즌 연속 최하위권의 부진을 털고 도약할 기세다.

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아직 1라운드도 마치지 않은 시즌 초반인데다, 올 시즌은 7라운드까지 펼쳐지는 장기 레이스이기에 부상 선수들의 복귀와 팀별 전력 정비에 따라 얼마든지 판도가 달라질 수 있다. 결국 건강한 전력을 얼마나 오래 유지하느냐가 올 시즌 최종 순위의 향방을 좌우할 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com