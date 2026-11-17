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[스포츠조선 류동혁 기자] 마이애미 히트가 강력한 반등에 성공하고 있다.

마이애미는 17일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 홈 경기에서 우승후보 휴스턴 로케츠를 128-110으로 완파했다.

4연승의 두 팀. 예상보다 마이애미는 더욱 강했다.

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마이애미의 최근 상승세의 비결은 강력하면서도 조직적 수비다.

마이애미는 야니스 아데토쿤보를 중심으로 뱀 아데바요의 리그 최고의 프런트 코트를 자랑한다.

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공격에서는 부활한 클레이 톰슨을 중심으로 외곽이 폭발했다. 1쿼터 14점 차로 리드한 마이애미는 2쿼터에도 비슷한 모습을 연출했다. 앤드류 위긴스마저 외곽을 지원하면서 전반 16점 차 리드.

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아데바요가 부상으로 골밑을 비웠지만, 아데토쿤보가 있었다. 휴스턴의 헐거운 골밑을 폭격하면서 오히려 골밑을 지배했다. 결국 20점 차 이상 스코어를 벌리면서 일찌감치 승패를 결정지었다.

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마이애미는 아데토쿤보가 20득점, 13리바운드, 6어시스트. 공격적으로 아쉬웠지만, 강력한 수비력으로 팀 승리를 뒷받침했다. 다비온 미첼이 16득점, 마이런 가드너가 14득점, 톰슨이 17득점, 앤드류 위긴스가 17득점을 기록했다. 수비는 견고했고, 공격 루트는 다양했다. 드디어 아데토쿤보 에이스 그래비티가 온전하게 발휘되는 모습이다.

휴스턴은 케빈 듀란트가 22득점, 알페렌 센군이 23득점으로 고군분투햇지만, 나머지 선수들의 지원이 부족했다.

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그동안 '아데토쿤보 무용론'에 대한 비판이 거셌다.

미국 현지 팟캐스트 'The Baha'는 '야니스가 올리는 스탯은 빈 스탯이다. 그와 공존할 수 있는 선수가 많지 않았다. 단 한 명이 예외로 잘했는데 크리스 미들턴(밀워키 옛 동료)이었다. 메인 볼 핸들러 역할을 했기 때문에 아데토쿤보와 공존할 수 있었다'고 했다.

아데토쿤보는 밀워키를 우승으로 이끌었고 파이널 MVP에도 올랐자만, 에이스 그래비티에는 항상 의문점이 있었다.

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올 시즌 마이애미가 4전 전패로 출발하자, 아데토쿤보 무용론은 더욱 힘을 얻었다. 하지만, 마이애미는 극적인 반등을 하고 있다. 마이애미는 올 시즌 밀워키와 아데토쿤보 블록버스터 트레이드를 했다.

옳은 결정이었는지에 대한 의문은 시즌 내내 제기될 가능성이 높다. 일단, 마이애미는 반전의 기회를 잡았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com