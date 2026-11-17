SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - NOVEMBER 07: Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors is guarded by Anthony Black #0 of the Orlando Magic during the second half at Chase Center on November 07, 2026 in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

New Orleans Pelicans forward Karlo Matkovic (17) defends Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) during the first half of an NBA basketball game on Monday, Nov. 9, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Heather Diehl)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리가 없는 골든스테이트 워리어스는 최약체 그 자체였다. 공백은 상상 이상으로 컸다.

골든스테이트는 17일 미국 루이지애나주 뉴올리언스 스무디킹 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 원정경기서 뉴올리언스 펠리컨스에게 94-115로 충격적 패배를 당했다.

골든스테이트는 커리가 개점 휴업 중이다. 복사근 부상으로 최소 2주 이상의 결장이 불가피하다.

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커리가 부상을 입은 뒤 골든스테이트의 상승세는 거짓말처럼 사라졌다. 커리 공백 이후 3연패.

골든스테이트는 시즌 초반 강력한 상승세를 달렸지만, 8승6패로 5할 승률이 위험해졌다.

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상대는 뉴올리언스였다. 서부 최약체 중 한 팀이다. 그래서 충격 두 배였다.

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공수 밸런스가 완전히 무너졌다. 1쿼터 약 6분 동안 무득점에 그쳤다. 흐름이 불리할 때 끊어줄 해결사가 없었다. 브랜딘 포지엠스키도 약셀 렌데보그도 커리의 역할을 대신할 수 없었다.

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결국 1쿼터부터 23-5, 18점 차 리드를 뺏긴 골든스테이트는 시종일관 무기력한 경기를 보였다.

골든스테이트는 렌데보그가 28득점, 8리바운드를 기록했고, 포지엠스키가 15득점을 올렸지만, 나머지 선수들은 좋지 않았다.

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뉴올링너스는 사딕 베이(23득점)를 비롯해 무려 6명의 선수가 두자릿수 득점을 기록했다.

올 시즌 커리는 전성기 못지 않은 경기력을 보였다.

농구 전문매체 더 링거의 설립자이자 NBA 전문가 빌 시몬스는 커리에 대해 '스테판 커리는 38세다. 이런 데이터를 가지는 것은 말이 안된다. 리그 역사상 한 번도 없었다. 상상도 못한 경지에 도달하고 있다. 공격에서 스테판 커리는 골든스테이트의 핵심이다. 그가 시스템이고 하드 캐리한다'고 했다. 커리는 올 시즌 8경기에서 경기당 29.6분을 출전, 평균 31.3득점, 4.0리바운드, 4.6어시스트를 기록하고 있다.

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그는 자신의 데이터 뿐만 아니라 에이스 그래비티가 말도 안 되는 수준이라는 점을 증명하고 있다. 끊임없는 오프 더 볼 무브, 거기에 따른 기회 창출이 골든스테이트 시스템 그 자체다. 그가 없을 때 입증되고 있다.

류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com