[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리가 없는 골든스테이트 워리어스는 최약체 그 자체였다. 공백은 상상 이상으로 컸다.
골든스테이트는 17일 미국 루이지애나주 뉴올리언스 스무디킹 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 원정경기서 뉴올리언스 펠리컨스에게 94-115로 충격적 패배를 당했다.
골든스테이트는 커리가 개점 휴업 중이다. 복사근 부상으로 최소 2주 이상의 결장이 불가피하다.
커리가 부상을 입은 뒤 골든스테이트의 상승세는 거짓말처럼 사라졌다. 커리 공백 이후 3연패.
골든스테이트는 시즌 초반 강력한 상승세를 달렸지만, 8승6패로 5할 승률이 위험해졌다.
상대는 뉴올리언스였다. 서부 최약체 중 한 팀이다. 그래서 충격 두 배였다.
공수 밸런스가 완전히 무너졌다. 1쿼터 약 6분 동안 무득점에 그쳤다. 흐름이 불리할 때 끊어줄 해결사가 없었다. 브랜딘 포지엠스키도 약셀 렌데보그도 커리의 역할을 대신할 수 없었다.
결국 1쿼터부터 23-5, 18점 차 리드를 뺏긴 골든스테이트는 시종일관 무기력한 경기를 보였다.
골든스테이트는 렌데보그가 28득점, 8리바운드를 기록했고, 포지엠스키가 15득점을 올렸지만, 나머지 선수들은 좋지 않았다.
뉴올링너스는 사딕 베이(23득점)를 비롯해 무려 6명의 선수가 두자릿수 득점을 기록했다.
올 시즌 커리는 전성기 못지 않은 경기력을 보였다.
농구 전문매체 더 링거의 설립자이자 NBA 전문가 빌 시몬스는 커리에 대해 '스테판 커리는 38세다. 이런 데이터를 가지는 것은 말이 안된다. 리그 역사상 한 번도 없었다. 상상도 못한 경지에 도달하고 있다. 공격에서 스테판 커리는 골든스테이트의 핵심이다. 그가 시스템이고 하드 캐리한다'고 했다. 커리는 올 시즌 8경기에서 경기당 29.6분을 출전, 평균 31.3득점, 4.0리바운드, 4.6어시스트를 기록하고 있다.
그는 자신의 데이터 뿐만 아니라 에이스 그래비티가 말도 안 되는 수준이라는 점을 증명하고 있다. 끊임없는 오프 더 볼 무브, 거기에 따른 기회 창출이 골든스테이트 시스템 그 자체다. 그가 없을 때 입증되고 있다.
류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com