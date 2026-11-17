변준형이 승부처를 지배했다. 사진제공=KBL

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[원주=스포츠조선 류동혁 기자] 안양 정관장이 원주 DB에 짜릿한 역전승을 거두고 파죽의 5연승을 달렸다.

정관장은 17일 원주종합체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 DB를 변준형(18득점, 8어시스트)을 앞세워 헨리 엘런슨(27득점, 14리바운드)이 고군분투한 DB를 82대77로 눌렀다. 정관장은 11승4패(2위)로 1위 서울 삼성에 0.5게임 차로 추격했고, DB는 8승8패로 4위를 유지.

부상 변수가 있었다. DB는 2옵션 외인 레이션 해먼스가 결장한다. 사타구니 부상이다. 외인 2명이 2, 3쿼터에 뛸 수 있는 현 시스템에서는 치명적 공백이다.

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정관장 역시 외곽 공백이 있다. 경기전 정관장 유도훈 감독은 "문유현과 박지훈의 컨디션이 정상이 아니다"라고 했다. 정관장은 변준형이 스타팅 가드로 나왔다.

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전반전

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정관장은 포워드 한승희(1m96)에게 DB 외인 1옵션 헨리 엘런슨(2m8)의 수비를 맡겼다. 유 감독이 노림수가 있었다.

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엘런슨은 장신이지만, 외곽 공격 빈도가 높다. 한승희는 터프한 몸싸움을 바탕으로 한 수비력을 지니고 있다. 외곽에서 엘런슨을 괴롭히겠다는 의도다.

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초반 의도는 먹혔다. DB는 엘런슨의 외곽 공격이 막혔다. 이용우의 연속 3점포가 림을 빗나갔다. 정관장은 빠른 공격으로 활로를 뚫었다. 한승희가 연속 5득점. DB의 작전타임. 인 게임 조정이 재빠르게 이어졌다. 엘런슨은 하이 혹은 로 포스트에서 볼을 잡았다. 엘런슨의 강점은 포스트 업 이후 미드 점퍼나 골밑 공격이 가능하다는 점이다. 한승희가 잇따라 파울을 할 수밖에 없었고, 엘런슨은 쉽게 자유투를 얻어냈다.

엘런슨의 '복수혈전'이 이어졌다. 한승희의 수비가 한계를 보이자, 곧바로 정관장은 라숀 토마스를 엘런스의 수비 매치업으로 바꿨다. 그리고 토마스의 체력 조절을 위해 가드형 외인 데본 리드로 교체하자 엘런슨은 또 다시 골밑을 집요하게 공략했다. 결국 16-16, 동점. 1쿼터 종료.

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2쿼터 박지훈이 초반 기브 앤 고로 골밑을 돌파했다. 그리고 그의 리더십을 엿볼 수 있는 장면이 나왔다. 엘런슨의 3점슛 시도에 아반도의 슛블록. 하지만, 3점슛 파울로 선언됐다. 흥분한 아반도는 비디오 판독을 요청. 하지만, 황급하게 박지훈은 유 감독에게 "손목을 쳤다. 파울이 맞다"는 메시지를 전하면서 불필요한 판독을 취소할 것으로 요청했다. 유 감독은 받아들였다. 이후, 애매한 판정에 대해 비디오 판독권을 아끼기 위한 좋은 판단이었다.

2, 3쿼터 정관장은 외인 2명을 가동. 그런데, DB 에이스 알바노가 번뜩였다. 토마스의 속공 시도에 완벽한 스틸로 속공을 주도, 엘런슨의 골밑 돌파를 이끌었다. 이후 알바노는 골밑을 돌파한 뒤 로 스위핑 픽업(Low Sweeping Pick-up·돌파 시 게더 동작에서 공을 낮게 감싼 뒤 퍼 올리는 동작으로 골밑을 돌파하는 기술)으로 절묘한 레이업슛을 메이드했다. 게다가 정관장은 2쿼터 6분8초를 남기고 팀 파울에 걸렸다.

정관증은 강력한 수비력을 가지고 있지만, 이날 2쿼터 유독 쓸데없는 파울 동작이 많았다. 불리한 흐름. 하지만, 정관장은 리드가 미드 점퍼, 3점포를 잇따라 터뜨리며 흐름을 바꿨다. 30-29, 정관장의 재역전.

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하지만, 정관장은 팀 파울에 발목이 잡혔다. 정효근, 알바노에게 파울을 범했고, DB는 자유투 적중률을 높이면서 득점에 성공했다.

정관장은 변준형의 스텝 백, 리드의 고각 3점포가 잇따라 터졌지만, DB는 계속 골밑을 공략하면서 파울 자유투를 무더기로 얻어냈다. DB는 0.5초를 남기고 이유진의 백보드를 맞는 행운의 3점포까지 터졌다. 48-43, 5점 차 DB의 리드로 전반 종료. DB는 전반 무려 18개의 자유투를 얻어 17개를 성공(94.0% 성공률)시켰다. 반면 정관장은 단 5개의 자유투만을 획득했다. DB는 정관장의 약점인 골밑을 집요하게 공략하면서 파울을 얻어냈다. 특히, 알바노는 로 스위핑 픽업을 잇따라 구사하면서 정관장이 파울을 할 수밖에 없는 상황을 만들었다.

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후반전

3쿼터 초반 DB 폭풍이 몰아쳤다. 이용우가 스틸한 뒤 그대로 속공 바스켓 카운트 3점 플레이를 완성. 기세가 오른 DB는 이유진의 3점, 알바노의 2점, 엘런슨의 자유투 2점이 이어졌다. 10-0 런을 달리면서 58-43, 15점 차 리드를 잡아냈다. 이 시점에서 DB는 2-3 지역방어를 사용했다. 전반에도 간헐적으로 사용했는데, 효과가 있었다. 정관장의 선수구성을 보면 활동력과 수비력이 좋지만, 3점슛 능력을 확실히 갖춘 선수는 리드밖에 없었다. 이 약점을 DB가 노렸다.

정관장은 리드의 슈팅 컨디션이 매우 좋았다. 내외곽을 가리지 않고 오픈 찬스가 나면 그대로 림을 통과시켰다. 10점 차 안팎 DB의 리드.

이때 정관장은 수비 집중력이 살아났다. DB 공격이 잇따라 실패, 정관장은 달렸다. 쉽게 속공 득점을 만들어 냈다. 6점 차까지 추격했다. 하지만, 정관장의 추격 흐름에서 엘런슨이 속공 레이업에 의한 추가 자유투를 성공. 결국 엘런슨의 스킵 패스에 의한 이용우의 3점포까지 터지면서 3쿼터 72-62, 10점 차 DB의 리드로 종료.

외인 1명만 뛰는 DB가 2, 3쿼터 득점합계 56-46, 10점 차로 오히려 앞서 나갔다.

정관장은 농구를 잘하는 팀이다. 흐름이 좋지 않은 상황에도 자신의 농구를 한다. 4쿼터 끈끈함이 발휘됐다. 차근차근 추격했다. 변준형과 이대헌의 골밑슛으로 추격했다. DB의 작전타임.

교착 상태. 변준형과 알바노의 간헐적 '쇼타임'이 나왔다. 변준형이 정면 3점포를 작렬시키자, 알바노가 3점을 맞대응했다. 6점 차 DB 리드 유지.

4쿼터 4분45초, 이유진이 갑자기 절뚝이면서 교체됐다. 이윤기가 교체로 출전. 정관장은 한승희 알바노가 잇따라 확률높은 공격으로 2점 차까지 추격.

DB의 위기, 정관장의 찬스였다. 그리고 정관장은 변준형의 스크린을 활용한 날카로운 골밑 돌파, 파울 자유투까지 얻어냈다. 역전. DB는 엘런슨의 돌파로 재역전.

승부처였다.

정관장은 변준형의 패스 미스. 문제는 DB 알바노의 3점포가 잇따라 실패한다는 점이었다. 변준형이 또 다시 날카로운 골밑 돌파, 그리고 3점포를 터뜨리면서 승부처를 지배했다. 경기종료 1분25초를 남기고 81-77, 4점 차 역전 리드.

DB는 체력적 부담감이 있었다. 해먼스 공백이 4쿼터 승부처에 덮쳤다. 게다가 여전히 DB는 알바노와 엘런슨 외에는 샷 크리에이터가 없었다. 정관장은 알바노를 수비가 좋은 박지훈 표승빈 박정용 등을 붙이면서 1쿼터부터 꾸준히 괴롭혔다. 엘런슨의 로 포스트 공격을 방지하기 위해 라숀 토마스의 더블팀 수비 시스템을 맡겼다.

결국 DB는 외곽슛을 던질 수밖에 없었고, 터프샷은 림을 번번이 빗나갔다. 승부처 DB는 정효근이 파울 자유투를 얻었지만, 모두 실패. 게다가 뼈아픈 패스 실책까지 나왔다. 결국 4쿼터 승부처를 노린 정관장의 체력전이 통했다. 변준형이 승부처에서 결정적 연속 득점을 올리면서 승부처 지배자가 됐다. 3점포가 잇따라 빗나간 알바노와 대조되는 부분이었다. 이날만큼은 승부처에서 변준형이 알바노에게 완승을 거뒀다.

원주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com