Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 원주 DB 입장에서는 너무나 아쉬운 역전패였다.

DB는 17일 원주에서 열린 안양 정관장과의 경기에서 77-82로 패했다.

3쿼터 한때 15점 차까지 리드를 잡은 DB는 4쿼터 단 5득점에 그쳤다.

Advertisement

정관장의 골밑 집중 마크에 공격 루트는 단순해졌고, 결국 단 5득점만을 했다.

레이션 해먼스가 없는 불리한 상황에서 핵심 코어들의 체력적 부담감이 많았다.

Advertisement

이날, DB는 정관장의 낮은 골밑 공략이 핵심이었다. 알바노는 3쿼터까지 로 픽 업에 의한 날카로운 골밑 돌파로 정관장의 파울을 유도했고, 엘런슨은 하이 포스트에서 볼을 잡은 뒤 포스트 업, 이후 미드 점퍼나 골밑 공략으로 정관장의 골밑을 파괴했다.

Advertisement

하지만, 두 선수의 3점슛 성공률은 최악이었다. 엘런슨은 7개를 던져 단 하나도 성공시키지 못했고, 알바노는 8개를 시도해 1개만을 성공시켰다. 특히, 승부처 4쿼터 터프한 3점포를 잇따라 실패하면서 슈팅 셀렉션에 대한 의문점도 남겼다.

Advertisement

아쉬움이 있지만, 결국 해먼스 공백에 의한 체력 저하, 거기에 따른 4쿼터 공격력 저하가 핵심이었다. 15점 차 리드를 잡아간 DB는 역전패를 당했지만, 전술적 경기력은 나쁘지 않았다.

정관장이 엘런슨을 잡기 위해 한승희를 초반에 대인마크시켰지만, 곧바로 공격 포지션을 골밑으로 가까이 하면서 조정에 성공했다. 단, 정관장은 DB의 예상보다 훨씬 더 끈질겼다. 끝까지 수비 집중력을 놓치지 않았고 결국 4쿼터 승부처, 체력이 떨어진 DB를 속공으로 잡아냈다.

Advertisement

이규섭 DB 감독은 "체력 관리를 좀 더 해줬어야 했다. 브레이크 전 마지막 경기여서 (핵심 선수들의) 시간을 길게 가져갔던 부분이 있다. 체력이 떨어지면서 공격이 단조로워졌다. 이 부분도 정리해서 잘 준비하도록 하겠다"라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com