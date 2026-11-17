사진제공=KBL

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[원주=스포츠조선 류동혁 기자] 안양 정관장은 농구를 잘한다. 농구를 잘한다는 의미는 복합적이다.

객관적 전력 이상 혹은 그 전력을 안정적으로 매 경기 발휘한다는 의미. 팀이 가진 특유의 팀 컬러를 극대화시켜 승패에 상관없이 상대 팀을 위협에 빠뜨린다는 뜻도 내포돼 있다.

그런 점에서 정관장은 17일 원주 DB전에서 자신의 팀 컬러를 끝까지 유지했다.

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DB는 레이션 해먼스가 없었다. 외국인 선수 1명이 없었다. 정관장 입장에서는 큰 어드밴티지가 될 수 있다. 단, 정관장 역시 1옵션 존 무니가 없다. 2옵션 라숀 토마스와 대체 외인 데이본 리드로 외국인 선수를 구성한다. 외인 코어의 파괴력 자체가 한 단계 떨어진다. 이런 핸디캡을 매 경기 안고 게임을 치른다. 하지만, 위기를 기회로 만들고 있다.

정관장이 가지고 있는 툭유의 팀 컬러를 꾸준히 발현하기 때문이다. 유도훈 감독이 그 중심에 있다. 정관장은 수비에서 자신의 역할을 모두 알고 있다. 수비에서 허점이 드러나면 곧바로 로테이션이 된다.

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정관장 팀 내부의 원칙이다. 당연히 경쟁은 극대화되고, 팀 경기력은 꾸준히 유지된다. 실전에서 40분 내내 경기 집중력이 발휘되는 이유다.

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정관장은 문유현이 감기 증세로 결장했다. 박지훈의 몸상태도 좋지 않았다. 외곽에서 허점이 있었다.

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게다가 DB 엘런슨과 알바노의 파괴력을 막지 못했다. 한때 15점 차 리드를 당했다. 그러나, 정관장은 흔들리지 않았다. 꾸준히 자신의 농구를 했다. 가장 확률높은 슈팅 셀렉션을 가져갔고, 얼리 오펜스에 의한 쉬운 찬스를 만들기 위해 계속 노력했다. 결국 3쿼터까지 DB 주력인 알바노와 엘런슨의 체력을 빼놓은 정관장은 4쿼터 무시무시한 반격을 했다.

결국 20-5, 4쿼터 15점 차 리드를 잡으면서 승리했다. 변준형이 그 중심에 있었고, 정관장 시스템의 바탕에서 자신의 개인 기량을 완벽하게 발휘했다.

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정관장 유도훈 감독은 "변준형의 발목이 아직 완전치 않은 상태다. 문유현이 감기와 장염 증세로 결장했다. 박지훈도 허리 염좌에도 경기에 출전했다"며 "상대에게 어려운 슛을 유도했다. 오늘 경기 내용이 좋지는 않지만, 우리가 각자 해야할 일을 했을 때 나오는 결과에 대해 느꼈으면 한다"고 인터뷰를 마쳤다. 파죽의 5연승, 짜릿한 15점 차 역전극을 펼쳤지만, 유도훈 감독은 다음 경기를 대비했다. 정관장 특유의 팀 컬러가 지탱하는 근원적 자세였다. 원주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com