Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 또 다시 1주일이 미뤄졌다. 1년에 1000억원의 연봉을 받는 선수가 단 2경기만 뛰고 11경기 째 '개점 휴업'이다.

미국 ESPN은 4일(한국시각) '토론토 랩터스는 카와이 레너드가 왼쪽 무릎 부종 치료를 마치고 복귀 과정을 시작하고 있다. 하지만, 1주일 뒤 다시 한번 복귀에 대한 재평가를 한다고 공식 발표했다'고 보도했다.

이 매체는 '토론토는 1주일 내에 레너드 상태에 대한 추가 업데이트를 발표할 것이라고 밝혔다'고 보도했다.

Advertisement

올해 35세의 레너드는 토론토에서 정규 시즌 단 2경기만 출전한 후 왼쪽 무릎 부종으로 결장했다. 무릎 MRI에서 구조적 손상은 발견되지 않았다.

그동안 레너드는 오른쪽 무릎에 문제가 있었다. 이번 부상 부위는 왼쪽이다. 레너드는 오른쪽 무릎 반월판 연골과 십자인대에 수 차례 수술을 받았다.

Advertisement

레너드는 2경기에서 평균 19.5득점, 7.5리바운드, 3.5스틸을 기록하고 있다.

Advertisement

레너드는 11경기를 결장했고, 4경기 추가 결장이 예정돼 있다.

Advertisement

레너드는 LA 클리퍼스와 불법계약을 맺은 사실이 드러났다. 징계를 받았고, 토론토 랩터스로 트레이드됐다. 2년 약 1억5000만 달러(약 200억원)의 재계약을 맺었다.

레너드는 2018년 샌안토니오에서 토론토로 이적한 직후, 토론토를 프랜차이즈 역사상 첫 NBA 챔피언으로 이끌었다.

Advertisement

리빌딩을 끝낸 토론토는 레너드를 영입, 우승 카드의 화룡점정을 찍는 듯 했다. 기존 스카티 반스, 임마뉴엘 퀴클리, RJ 배럿이 있다. 토론토는 우승 경험이 풍부한 공수 겸장 레너드가 가세했고, 토론토는 동부 최고의 다크호스로 떠올랐다. 하지만, 레너드는 부상으로 모든 계획이 어긋난 상태다. .

NBA 전문가 스티븐 A 스미스는 ESPN NBA 프로그램 '퍼스트 테이크'에서 '레너드는 스포츠 역사상 최악의 슈퍼스타'라고 맹비난하기도 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com