사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 허훈(KCC)이 부상으로 대표팀에 제외된다.

이우석(현대모비스), 하윤기(KT)가 부상으로 이탈한 한국 남자농구 대표팀은 허훈의 가세도 좌절됐다. 비 시즌 다친 부상 치료가 이유인 것으로 알려졌다.

국내농구 한 관계자는 18일 '허훈과 KCC는 진단서를 제출을 계획하고 있다. 대표팀 차출이 불가하다는 뜻을 대한민국농구협회에 밝힌 상태'라고 했다.

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남자농구 대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 윈도5를 앞두고 있다.

전력 누수가 많다. 아시안게임 우승 핵심 멤버들이 나오지 못한다. 이현중은 NBA G-리그에서 뛰고 있고, 여준석 역시 출전하지 못한다.

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이우석(현대모비스)과 하윤기(KT) 역시 부상으로 대표팀 합류가 불발됐다.

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대한민국농구협회는 지난 17일 이우석과 하윤기의 대체 멤버로 이규태(삼성)와 이동근(고려대)을 발탁했다.

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이규태는 예전 청소년 국가대표팀과 유니버시아드 대표팀에 선발된 경험이 있다. 올 시즌 서울 삼성의 돌풍의 주역으로 정교한 외곽슛 능력과 견고한 경기력을 보이고 있다. 14경기에서 평균 9.1점 3.1리바운드 0.6어시스트를 기록 중이다. 공수에서 많이 성장했다는 평가를 받는다.

이동근은 대학 최고의 포워드로 지난 9월 3대3 농구 대표팀 주장으로 2026 아이치-나고야 아시안게임에 참가, 사상 첫 금메달의 주역이 됐다. 대학농구 U-리그에선 18경기 평균 15.9득점 9.8리바운드 2.1어시스트를 기록했다. 공수를 두루 갖춘 선수로 좋은 수비력과 운동능력을 지닌 것으로 평가받는다.

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20일 열리는 프로농구 신인드래프트에서 1순위가 유력한 선수다.

니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 이번 농구 대표팀에는 이현중, 여준석, 허훈, 이우석, 하윤기, 에디 다니엘 등이 모두 제외된다. 하지만, 이정현(소노)을 비롯해 안영준(SK), 이승현(현대모비스), 변준형(정관장) 등이 버티고 있다. 프로농구 대표급 선수들이 대거 발탁됐다.

대표팀 20일 소집, 23일 출국한다. 월드컵 아시아 예선에서 4위를 달리고 있는 한국은 27일 오전 1시 5위 카타르와 30일 오전 1시 6위 사우디아라비아(승점 11)와 경기를 펼친다. 아시아 예선 2라운드에선 12개국이 2개 조로 나뉘어 각 조 1~3위와 조 4위 중 성적이 더 좋은 팀이 월드컵 본선 진출권을 획득한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com