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[스포츠조선 류동혁 기자] 극찬이다. 루카 돈치치의 평가다.

'그 어느 때보다 좋았던 적이 없다'고 했다. 미국 ESPN의 18일(이하 한국시각) 평가다.

이 매체는 최근 올 시즌 정규리그 초반 1달 간의 30개팀의 특징을 평가했다.

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LA 레이커스는 단연 돈치치였다.

이 매체는 '루카는 그 어느 때보다 좋았던 적이 없다. 르브론 제임스가 없는 LA 레이커스는 돈치치가 절대 에이스다. 첫 시즌에서 무자비하게 경기를 펼쳤다. 슬로베니아 출신 가드는 득점과 선수 효율 평가에서 커리어 최고 기록을 세우고 있다. NBA에서 가장 효율적인 공격을 이끌고 있으며, 3점슛 시대에 40 이상의 공격 점유율을 기록한 세 번째 선수가 될 가능성이 커지고 있다'고 했다.

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또 '돈치치는 댈러스에서 6시즌 넘게 보낸 대부분의 기간 동안 뛰어난 활약을 펼쳤다. 하지만, LA 레이커스에서 경기 흐름을 지휘하는 능력에서 새로운 정점에 도달했다. 6회 올스타에 오른 그는 모든 지역에서 부드러운 슈팅 감각을 살리기 위해 골밑 쪽에서 벗어나 경기 방향을 전환했다. 로 포스트 사이를 돌진하는 대신, 코트 어디에서든 회전하거나 멈추거나 점퍼로 페이드하는 경우가 더 많아졌다'고 했다.

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ESPN은 '현재 돈치치가 웸반야마와의 MVP 경쟁에서 우위를 점령하고 있다'고 했다.

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현 시점, 돈치치는 MVP 1순위가 맞다. 개인 데이터와 팀 성적 모두 챙기고 있는 돈치치다.

올 시즌 MVP 유력 후보는 샌안토니오 스퍼스 빅터 웸반야마다. 지난 시즌 샌안토니오를 파이널로 이끌었고, MVP 투표에서 4위를 차지했다.

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하지만, 시즌 초반 돈치치는 커리어 하이를 찍으면서 웸반야마와의 경쟁에서 우위를 점하고 있다.

LA 레이커스는 시즌 전 다크호스로 꼽혔고, 객관적 전력의 한계점이 뚜렷하다는 평가를 받았다. 그러나 돈치치가 매 경기 폭발하면서 LA 레이커스를 서부 최상위권으로 올려놓았다.

ESPN, CBS스포츠 등 현지매체들도 돈치치를 MVP 1위로 평가했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com