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[스포츠조선 류동혁 기자] 샌안토니오 스퍼스의 13연승이 좌절됐다. 더욱 뼈아픈 것은 핵심 메인 볼 핸들러 딜런 하퍼가 부상, 전열에서 이탈했다는 점이다.

샌안토니오는 디트로이트 피스톤스에게 패했다. 동부의 강호 디트로이트는 강력한 수비력으로 대어를 잡아냈다.

샌안토니오는 18일(한국시각) 미국 디트로이트 프로스트 뱅크 아레나에서 열린 미국프로농구(NBA) 2026~2027시즌 정규리그 원정경기에서 디트로이트에게 93-103으로 패했다.

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디트로이트는 에이스 케이드 커닝햄(27득점, 5리바운드, 6어시스트)와 공격 핵심으로 자리잡고 있는 대니스 젠킨스가 25득점으로 맹활약했다. 특히 젠킨스는 후반 승부처에서 득점을 폭발시키며 대어 사냥의 주인공이 됐다.

샌안토니오는 뼈아픈 패배보다 더욱 뼈아픈 딜런 하퍼의 부상이 있었다. 이날 35분 출전한 하퍼는 20득점, 4리바운드, 2어시스트를 기록 중이었다. 경기종료 53.6초를 남기고 사건이 벌어졌다.

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하퍼는 공격 코트에서 패스를 받기 위해 급격히 방향을 틀던 도중, 미끄러졌다. 물기가 제대로 닦이지 않으면서 미끄러진 것으로 보인다.

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이 과정에서 오른쪽 사타구니 부위에 큰 충격을 받았다. 한참을 쓰러져 부상 부위를 점검한 하퍼는 스스로 일어났지만, 제대로 걷지 못했다. 팀 동료의 부축을 받으면서 절뚝이며 벤치로 들어갔다.

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아직까지 샌안토니오는 하퍼의 부상에 대해 구체적 상황을 공식발표하지 않았다.

미국 ESPN은 하퍼의 부상에 대한 반응을 체크했다.

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경기가 끝난 뒤 미치 존슨 샌안토니오 감독은 '그냥 분명히 미끄러진 것처럼 보였다. 무사하길 바랄 뿐이다. 아직까지는 (그의 상태에 대해) 아직 아무것도 모른다'고 했다.

하퍼가 쓰러졌을 때 가장 먼저 체크한 웸반야마는 '끔찍한 기분이었고, 끔찍한 상황이었다'고 했다. 코트 관리에 대한 분노였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com