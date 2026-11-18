사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"지도자로서 뿌듯하기도 하다."

김상식 서울 삼성 감독의 말이다.

서울 삼성은 18일 서울 잠실학생체육관에서 창원 LG와 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기를 치른다.

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결전을 앞둔 김 감독은 "디펜스 준비는 열심히 했다. 지난번에(1라운드) 이길 때는 아셈 마레이가 없었다. 상대도 강하게 나올 것이다. 우리는 하던대로 열심히 준비했다"며 "(LG는) 유기상 등 국가대표 선수들이 있기 때문에 디펜스도 잘해야 할 것 같다. 1라운드 때도 디펜스를 강하게 했었다. 그 부분을 얘기해서 이겨낼 수 있는 방향으로 말을 많이 했다"고 말했다.

삼성은 무척이나 오랜만에 국가대표를 배출했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 카타르(27일)-사우디아라비아(30일)전을 앞두고 있다. 이규태가 국가대표로 선발됐다.

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김 감독은 "지도자로서 뿌듯하기도 하고, 조금 더 하고 갔으면 하는 마음도 있다. (대표팀은) 영광스러운 자리다. 어린 나이에 됐다. 대체든 뭐든 상관 없다. 뽑힌 것 자체가 대단하다. 가서 뛰든 못 뛰든 상관 없이 열심히 하라고 했다"며 "마줄스 감독 입장에선 2m인데 확률 높은 3점슛을 던질 수 있다는 강점을 많이 본 것 같다"고 미소지었다.

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이에 맞서는 조상현 LG 감독은 부상 병동에 신음하고 있다. 칼 타마요는 발목 부상으로 '개점휴업' 상태다. 정인덕, 마레이 등도 몸 상태가 좋지 않다.

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조 감독은 "마레이가 조금 안 좋다. 브레이크 전 마지막 경기다. (선수가) 뛰겠다고 해서 뛴 뒤에 휴식 주려고 한다"며 "치골 염증이라 뛸 때 통증이 있다고 한다. 경기 양상을 봐야 할 것 같다. 우리가 리바운드에서 문제가 있다"며 "삼성과 1라운드 때 마레이, 유기상 없이 했다. 이번 경기에선 높이 싸움에서 대등하게 가준다면 좋은 경기 할 수 있을 것 같다"고 말했다.

또 다른 외국인 선수 아치 굿윈의 역할이 중요하다. 조 감독은 "경기에서 평균 20득점은 한다. 공격에서는 만족하는데, (볼을) 나눠줄 수 있는 역량도 발휘해주길 바란다"며 "상대 수비가 붙으면 유기상 등에게 기회가 난다. 나눠줬으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com