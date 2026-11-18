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[스포츠조선 류동혁 기자] 쿠퍼 플래그는 진짜다.

댈러스 매버릭스의 10대 에이스 쿠퍼 플래그를 인정했다. 미국 ESPN은 18일(한국시각) NBA 30개팀의 특집 기사를 게재했다.

30개팀의 가장 강력한 특징 하나를 언급했다. 댈러스는 플래그였다.

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이 매체는 '올 시즌 NBA 첫 달, 쿠퍼 플래그는 진짜다. 댈러스에 대한 모든 얘기는 플래그의 성장을 보기 위함이다. 2025년 1순위 지명자인 그는 올해 20세다. 올 시즌 평균 23.5득점, 6.7리바운드, 6.2어시스트를 기록 중이다. 20세에 이같은 맹활약을 펼친 선수는 르브론 제임스와 루카 돈치치만이 있었다. 플래그는 선수 효율성 평가와 승리 공유 모두 상위 25위 안에 들며 첫 올스타 선정을 앞두고 있다'고 했다.

또 '플래그의 경기에서 느껴지는 올드 스쿨 스타일에 매료됐다. 그는 미드레인지 슛의 정확도를 끌어올리기 위해 최선을 다하고 있다. 3점슛에 어려움을 겪고 있지만, 플래그는 미드레인지 점퍼에서 62.5%의 성공률을 기록하며 이를 보완했다. 참고로, 케빈 듀란트의 커리어 최고 기록은 59.1%다'라며 '플래그의 가장 큰 장점은 쉴 새 없는 추진력이다: 그는 경기당 스틸, 디플렉션, 이동 거리 부문에서 댈러스를 이끌며, 팀에서 가장 어린 선수임에도 불구하고 경쟁적 분위기를 조성한다. 그 결과, 댈러스는 지난 시즌에 비해 수비를 개선하고 있고, 서부 플레이오프에 진출할 경쟁력을 마련하고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com