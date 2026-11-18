18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 맥컬러가 굿윈의 수비를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 칸터가 마레이의 수비를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]서울 삼성이 외국인 선수들의 맹활약을 앞세워 승리했다.

서울 삼성은 18일 서울 잠실학생체육관에서 열린 창원 LG와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 94대88로 이겼다. 삼성(12승3패)은 연패 위기에서 벗어났다. 반면, LG(7승9패)는 연승 기회를 놓쳤다.

승리의 중심엔 외국인 듀오가 있었다. 케렘 칸터(25득점-7리바운드)와 크리스 맥컬러(19득점-11리바운드)가 공수에서 맹활약했다. 한호빈(16득점)도 힘을 보탰다. LG도 아셈 마레이(16득점-11리바운드), 아치 굿윈(18득점-5리바운드) 등이 활약했지만 승리를 챙기지 못했다.

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18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 김상식 감독이 작전지시를 하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 조상현 감독이 굿윈에게 작전지시를 하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

LG가 초반 기세를 잡았다. 마레이와 양홍석을 앞세워 한때 20-12까지 달아났다. 삼성은 케렘 칸터가 연달아 득점포를 가동하며 추격했다. 여기에 이관희의 3점슛을 묶어 기어코 22-20으로 역전에 성공했다. LG는 유기상의 외곽포로 23-22, 리드를 지킨 채 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터 삼성이 크리스 맥컬러의 공격력을 앞세워 점수 차를 벌렸다. LG는 심각한 슈팅 난조에 허덕였다. 여기에 쿼터 종료 3분 31초를 남기고 아치 굿윈이 테크니컬 파울을 범하며 휘청였다. 삼성이 전반을 50-43으로 리드했다.

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 굿윈이 테크니컬 파울을 선언당한 뒤 항의하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 한호빈이 돌파를 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

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3쿼터 상황이 또 변했다. '각성'한 굿윈이 뜨거운 손끝을 자랑했다. 내외곽을 오가며 공격에 앞장섰다. 하지만 다소 헐거운 수비로 상대에 공격권을 내주며 고개 숙였다. 삼성은 틈을 놓치지 않았다. 칸터가 공격 대장 역할을 하며 73-64, 점수 차를 벌렸다.

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마지막 쿼터. 삼성은 저스틴 구탕과 이관희가 번갈아 득점하며 점수 차를 벌렸다. LG는 작전 시간을 요청해 반격을 노렸지만 뜻을 이루지 못했다. 삼성은 경기 종료 5분46초를 남기고 수비 성공에 이은 정성조의 3점슛으로 사실상 승리의 쐐기를 박았다. LG는 임정현 한상혁의 득점으로 끝까지 추격했다. 하지만 굿윈이 경기 종료 1분23초를 남기고 두 번째 테크니컬파울을 받아 퇴장당하며 동력을 잃었다. 삼성이 마지막까지 집중해 승리를 거머쥐었다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com