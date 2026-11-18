18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 조상현 감독이 굿윈에게 작전지시를 하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"대표팀 가는 선수들 정신 차렸으면 좋겠다."

조상현 창원 LG 감독의 말이다.

창원 LG는 18일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 삼성과의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 88대94로 패했다. LG(7승9패)는 연승 기회를 놓쳤다.

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경기 뒤 조 감독은 "완패다. 말이 90실점이지 더 줄 수도 있었다. 수비에서 무너진 것도 있다. 삼성이 속공이 그렇게 좋은 팀이 아닌데도 7개나 허용했다. 완전히 무너졌다. 외부적인 것에 내가 잡아줬어야 하는데 나도 흥분하지 않았나 생각한다"고 말했다.

LG는 4쿼터 한때 68-88, 20점 차 밀렸다. 경기 종료 1분여를 남기고 매섭게 따라붙었지만, 조 감독은 주축 선수를 넣지 않고 경기를 마감했다. 그는 "분위기가 이미 넘어갔다"며 "대표팀 가는 선수들 정신 차렸으면 좋겠다. 팀은 마지막에 뛴 선수들의 에너지를 원하는 것이다. 왜 연봉을 많이 받고 왜 대표팀을 가야하는 선수들인지 본인들이 미치는 영향을 반성하고 왔으면 좋겠다"고 강하게 질책했다.

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이날 테크니컬파울 두 개를 범해 퇴장당한 아치 굿윈에 대해선 "문화 차이가 있을 수 있다. 억울한 부분도 있을 수 있다. 경기에 몰입했으면 좋겠다. 항의는 감독이 하고. 우리는 아직 어린 선수가 많다. 외국인 선수들이 잡아줬으면 한다. 뛰는 선수들이 그런 역할을 잘해줬으면 좋겠다. 그런 것이 팀을 흔들게 만든다. 계속 얘기하면서 갈 것이다. 정 안 되면 다른 변화도 생각하고 있다"고 말했다.

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한편, LG는 A매치 휴식기 이후 12월 3일 안양 정관장과 대결한다. 조 감독은 "고민이 많다. 주축 선수 세 명이 대표팀에 나간다. (부상인) 칼 타마요가 언제 돌아올지 모른다. 외국인 선수 앞선을 뽑다보니 4번(파워포워드)에서 밀려 리바운드 싸움에서 어려움이 있다. 타마요가 들어오면 좋아질 것으로 본다. 그러면 로테이션은 어떻게 가지고 갈지, 빅맨이 헬프 갈지 등은 고민하고 연습이 필요하다. 결국 주축 선수가 빠진 상태에서 연습해야 한다. 시즌 치르면서 준비해야 하지 않을까 생각한다"고 했다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com