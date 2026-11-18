18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 김상식 감독이 작전지시를 하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"이런 경기 하면 안 된다."

김상식 서울 삼성 감독의 말이다.

서울 삼성은 18일 서울 잠실학생체육관에서 열린 창원 LG와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 94대88로 이겼다. 삼성(12승3패)은 연패 위기에서 벗어났다.

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경기 뒤 김 감독은 "휴식기 전에 이겨서 다행이지만 할 말은 하고 넘어가야 할 것 같다"며 "마지막에 그런 경기를 하면 안 된다. 휴식에 들어가긴 하지만 정확히 얘기해줬다. 앞으로 이런 경기는 하면 안 된다고 했다. 턴오버가 너무 많이 나왔다. 1위기는 하지만 턴오버도 1위다. 말도 되지 않는 것이다. 이건 분명히 우리가 고쳐야 할 부분"이라고 말했다.

이날 삼성은 4쿼터 한때 88-68, 20점 앞서나갔다. 하지만 실책 6개를 범하며 상대에 흐름을 내줬다. 김 감독은 "(실책) 줄여야 한다. 욕심도 들어가 있다. 정확히 플레이해야 하는데 대충하는 게 있다. 안 보고 패스한다든지, 예측해서 패스한다든지. 디테일하게 다시 한번 얘기하고 한 경기에 1개씩만 줄여도 많이 줄 것 같다. 16개를 했다. 이긴게 기적이다. 나부터 정신 차려서 선수들 더 집중할 수 있도록 얘기하도록 하겠다"고 강조했다.

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삼성은 12월 4일 부산 KCC와의 경기를 통해 레이스를 재개한다. 김 감독은 "2연패하고 3연패하면 순위가 뒤집힐 수 있다. 순위가 문제 아니고 정신 차리지 않으면 떨어질 수 있다. 이기고 있어도 늘 강조한다"며 "개인적으로 긴장 잘 안하는데 긴장한 경기였다. 연패에 빠질까 고민을 많이 했다. 선수들이 잘 풀어준 것 같다. 마지막에 집중력 잃은건 강조했다. 다행이라고 생각한다"고 했다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com