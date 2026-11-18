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[스포츠조선 류동혁 기자] '그들은 슈퍼팀이 아닙니다!'

미국 ESPN이 18일(이하 한국시각) 필라델피아 76ers를 극찬한 평가다. 왜 슈퍼팀이 아니라는 게 높은 평가일까.

필라델피아는 12승3패, 동부 1위를 달리고 있다.

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시즌 전 필라델피아는 '슈퍼팀'이지만, 효과는 낙관도 비관도 할 수 없다는 평가였다.

지난 시즌 보스턴의 절대적 에이스였던 제일런 브라운과 르브론 제임스가 영입됐다. 조엘 엠비드, 타이리스 맥시, VJ 에지컴도 있었다.

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단, 맥시와 브라운의 공존 문제, 노쇠화가 진행되는 제임스의 실제 위력 등이 변수였다. 엠비드 역시 부상으로 인해 많은 경기 결장할 위험도가 있었다. 즉, 불안한 슈퍼팀으로 보였다.

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하지만, 필라델피아는 빠르게 공존했다. 우려했던 수비력을 강화했다.

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지난 8일 미국 ESPN은 '필라델피아는 의심의 여지가 없는 슈퍼팀으로 보인다. 5개의 정규리그 MVP, 5개의 파이널 MVP 상을 거머쥔 선수들이 함께 뛰고 있기 때문이다. 르브론 제임스는 필라델피아에게 많은 효과를 주고 있다. 팀 동료들의 경기력을 끌어올리고 있는데, 에이스 타이리시 맥시는 올 시즌 한 단계 도약한 것으로 보인다'고 했다.

그런데, 필라델피아는 르브론이 없는 기간 동안 파죽의 3연승. 강력한 수비력을 보이면서 팀 케미스트리와 재능을 절묘하게 조화시키고 있다.

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그러자, ESPN은 태세 전환을 했다. 18일 '그들은 실제로 슈퍼팀이 아니다. 필라델피아는 매우 좋은 경기력을 보였지만, 조엘 엠비드는 득점과 선수 효율 평가에서 커리어 최저 수준을 기록하고 있고, 르브론 제임스는 좋은 경기력을 보여왔지만, 42세의 그는 기복이 있다'며 '좋은 점은, 필라델피아가 예상보다 더 빠르게 단합되었다는 점이다. 르브론 제임스의 팀은 그가 영입된 뒤 일정 적응까지 한두 달이 걸리는 경우가 많았지만, 필라델피아는 예외다. 클러치 상황에서 10승 무패를 기록하고 있다. 맥시는 클러치 득점 2위를 달리고 있고, MVP 투표에서 톱5 안에 들 수 있는 경기력을 보이고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com