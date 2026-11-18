사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 신한은행은 개막전부터 파격적 선택을 했다. 고민 끝에 나온 최윤아 감독의 승부수였다.

신지현을 스타팅 라인업에서 제외했다. 신이슬 김지영, 박진영, 노구치 사쿠라, 홍유순이 나섰다.

명확한 이유가 있었다. 신한은행은 '코어'가 약하다. 시즌 전 신한은행은 객관적 전력에서 최약체로 평가받았다.

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가장 중요한 부분은 '승부처 대처법'이었다. 지난 시즌에도 탄탄한 조직력으로 경기력은 괜찮았다. 그러나 승부처에서 2%가 부족했다.

결국 최 감독의 선택은 신지현의 '식스맨'이었다.

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우려스러운 부분이 있었다. 신지현은 수비보다는 공격에 강점이 있다. 베테랑이다. 스타팅 라인업에서 제외하면 팀 전체적 시스템이 흔들릴 수 있었다.

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단, 신지현이 좀 더 체력적으로 여유있는 상황에서 승부처에 투입되면 신한은행은 더욱 강해진다.

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'하이 리스크 하이 리턴'의 선택이었다. 결과물은 달콤했다. 신지현은 '슈퍼 서브'로 진화했다. 신한은행은 승부처 득점력을 끌어올리면서 4승1패, 1위 돌풍을 일으키고 있다.

신지현의 데이터는 극적이다.

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지난 시즌 30경기에 출전, 평균 26분23초를 뛰었다. 평균 9.6득점, 2점슛 성공률은 38.6%, 3점슛은 26.5%였다. 수비는 불안했고, 에이스로서 공격 효율은 떨어지는 수치.

올 시즌 5경기에서 평균 출전시간은 20분23초였다. 딱 6분 출전시간이 줄었다. 평균 9.4득점. 평균 득점이 줄지 않았다. 야투율은 극적이다. 2점슛 성공률은 50.5%, 3점슛 성공률은 47.4%다.

클러치 상황에서 나온 데이터이기 때문에 더욱 의미있다. 최 감독은 "신지현을 더 잘 쓰기 위해 벤치에서 출발시키는 것이다. 우리는 승부처에서 신지현의 득점이 여전히 필요하다. 출전 위치를 바꾸면 혼란스러울 수 있다. 신지현과 많은 대화를 통해서 이 부작용을 줄이려고 한다"고 했다.

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신지현은 입증하고 있다. 나머지 5개 구단의 에이스에 비해 부족한 '코어'라는 평가를 받았지만, 올 시즌 강력한 득점원으로 해결사 역할을 한다.

지난 KB전에서 신지현은 선발로 출전했다. 신이슬이 부상으로 몸상태가 좋지 않았다. 신지현은 여전히 강력했다. 3쿼터 3점슛을 폭발시키면서 추격의 일등공신이 됐다.

4쿼터에서 가장 강력한 임팩트를 발휘했다. 일단, 경기종료 2분14초를 남기고, KB 사카이 사라에게 골밑 돌파를 허용했다. 하지만, 끝까지 따라가면서 터치 아웃을 만들면서 견고한 수비를 보였다. 수비의 집중력이 강력했다.

이후, 승부처 경기종료 43.2초를 남기고 1점 뒤진 신한은행은 신지현이 볼을 잡았다. 홍유순이 스크린을 서준 뒤 빠르게 골밑으로 롤(roll)을 하면서 신지현의 완벽한 포켓 패스가 나왔다. 결정적 순간 교과서적인 픽 앤 롤 2대2 공격이 완벽하게 이뤄졌다. 60-59, 신한은행의 재역전. KB는 박지수가 두 차례 포스트 업을 실패했지만, 파울 자유투를 얻었다. 2개를 모두 성공하면서 KB의 재역전.

남은 시간은 21.0초 신한은행의 마지막 공격의 선택은 신지현이었다. 이날 핫 핸드였다. 신지현은 스텝 백 3점포를 던졌다. 림을 빗나갔다. KB의 승리가 예감되는 순간, 신한은행 에이스 사쿠라가 공격 리바운를 잡은 뒤 결정적 풋백이 림을 통과했다. 드라마같은 결말이었다.

승부처, 신지현이 자신감 있게 공격을 리드했다. 수비에서 약점을 최소화했다. 마지막 위닝샷은 사쿠라가 성공시켰지만, 팀이 공격적으로 어려울 때 활로를 찾아준 선수는 신지현이었다.

신한은행 돌풍에는 이유가 있다. 사쿠라의 강력한 활동력을 바탕으로 한 존재감. 김지영과 박진영의 탄탄한 공수 활약. 홍유순의 성장 등이 잘 어우러져 있다. 여전히 약점은 존재한다. 외곽 3점슛 성공률이 떨어지고 공격에서 샷 크리에이터는 부족하다. 신지현이 예년과 다른 실속이 꽉 찬 모습으로 해결사 역할을 하고 있다. 최 감독의 선택은 적중했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com