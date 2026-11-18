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[스포츠조선 류동혁 기자] "(자이언 윌리엄슨을 트레이드 할) 완벽한 시기다!"

상당히 신빙성이 있는 주장이다. 미국 ESPN NBA 전문가 팀 맥마흔이 18일(이하 한국시각) 이렇게 주장했다.

이 매체는 "올 시즌 뉴올리언스 펠리컨스는 수많은 문제가 있다. 핵심 중 하나는 자이언 윌리엄슨이다. 현 시점 그를 트레이드할 수 있는 최적의 시점이다"라고 했다.

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뉴올리언스는 문제가 많지만, 자이언은 강력하다.

올 시즌 경기당 평균 32분 이상을 소화하면서 59.2%의 야투 성공률. 평균 21.5득점, 3점슛 성공률 46.2%, 5.3리바운드, 2.6어시스트를 기록 중이다. 개인 데이터는 흠 잡을 데가 없다.

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게다가 아킬레스건이 대폭 보강되고 있다. 내구성이 문제였다. 코트 안팎에서 태도 논란도 있었다.

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하지만, 올 시즌 단 1경기를 제외하면 모두 출전했다. 경기당 평균 32분 이상을 뛰었다. 게다가 연습에 지각하지 않고 팀 동료들과 호흡하는 모습을 보인다.

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한마디로 완전히 바뀐 듯한 모습이다.

ESPN은 "자이언이 건강하다. 올스타 레벨로 뛰고 있다. 뉴올리언스는 그를 트레이드해야 한다"고 했다.

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가치가 최대치로 찍은 올 시즌이 자이언의 트레이드 적기라는 의미다. 뉴올리언스가 자이언을 중심으로 팀을 개편할 수도 있다. 하지만, 뉴올리언스는 리빌딩에 시간이 필요하다.

일단 디욘테 머레이가 '언해피'를 띄웠다. 그는 공개적으로 트레이드를 요청했다. 코칭스태프의 노선과 팀원들과의 케미스트리에 불만을 표시했다.

게다가 뉴올리언스는 아직까지 팀 로스터가 제대로 정리되지 않고 있다. 팀 성적은 최악이고, 확실한 리빌딩 혹은 리툴링 혹은 윈 나우 노선이 없는 상황이다. 따라서 자이언을 유지하는 것은 오히려 혼란함을 더할 수 있다.

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이 매체는 '5승10패의 뉴올리언스는 완전한 난장판이다. 공수 평가 모두 하위 10위 안에 있다. 로스터에는 재능이 많지만 퍼즐 조각들이 맞지 않는다. 디욘테 머레이는 팀에 대한 실망으로 이미 트레이드를 요청했다'며 '뉴올리언스에서 파이어 세일이 일어날 수도 있다. 자이언은 현 시점 컨디션이 매우 좋다. 좋은 퍼포먼스를 보이고 있다. 지금이 뉴올리언스가 자이언 시장을 탐색하기에 완벽한 시기'라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com