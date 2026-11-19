사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 하윤기(수원 KT)에 이어 허훈(부산 KCC)도 대표팀에서 하차한다.

이우석(현대모비스)과 하윤기가 부상으로 이탈한 한국 남자농구 대표팀은 허훈의 가세도 좌절됐다. 허훈은 시즌 전 부상했는데, 병원의 의견을 종합해 11월 A매치 기간 치료를 진행하기로 일정을 미리 잡아둔 것으로 알려졌다.

농구계 복수 관계자는 '허훈과 KCC는 진단서 제출을 계획하고 있다. 대표팀 차출이 불가하다는 뜻을 대한민국농구협회에 밝힌 상태'라고 했다.

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니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 카타르(27일)-사우디아라비아(30일)전을 앞두고 있다.

시작도 전부터 논란이 일었다. 부상으로 소속팀 경기에 나서지도 못하는 선수를 명단에 포함했다, 제외하는 일이 벌어졌기 때문이다.

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하윤기는 지난 1월 발목 수술을 받았다. 8개월에 걸친 재활 끝에 복귀했지만, 상태가 썩 좋지 않아 소속팀 경기에도 나서지 못하고 있다. 그는 추가 재활에 몰두하고 있다. 그런데 대표팀에서 하윤기를 차출해 '소통 논란'이 일었다. A관계자는 "대표팀에서 선수 체크를 제대로 한 게 맞나 의심이 된다"고 말했다.

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여기에 허훈의 이탈이 소통 논란에 본격적으로 불을 지폈다. 허훈은 비시즌 부상으로 아이치-나고야 아시안게임에도 합류하지 못했다. B관계자는 "대표팀에서 허훈의 부상으로 알고 있을 것이다. 치료 시점을 명확히 알지 못했다면, 선발 전에 한 번만 더 확인했으면 두 번 일하지 않아도 됐을 것"이라고 안타까워했다.

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결국 해묵은 농구협회와 구단 간 '소통 논란'이 다시 불거졌다. C관계자는 "선수 선발은 감독님 및 농구협회의 권한이다. 다만, 구단과도 조금 더 소통해줬으면 좋겠다. 시스템이 명확했으면 하는 아쉬움이 있다"고 토로했다.

사진제공=KBL

농구협회는 경기력향상위원장, 감독 및 코칭스태프의 논의를 거쳐 A대표팀을 선발한다. 이 명단을 KBL을 통해 각 구단에 전달하는데, 공식 발표와 거의 동시에 이뤄지는 것으로 알려졌다. D관계자는 "과거 KBL과 농구협회의 국가대표운영위원회처럼 중간에서 소통 창구가 되는 시스템이 있었으면 좋겠다. 사실 이 부분은 경향위에서 맡는 시스템으로 해도 될텐데 현재는 작동하지 않는 것 같다"고 한숨을 내쉬었다.

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축구와 야구는 공식 발표 전 구단과 소통하는 과정을 통해 '출전 불가' 선수를 미리 추려낸다.

소통에 대한 아쉬움의 목소리가 더욱 큰 이유다. 대한축구협회 관계자는 "의무 파트 팀에서 예비명단에 있는 선수들의 몸 상태를 1차로 확인한다. 이후 구단, 혹은 상황에 따라 선수와 직접 소통하는 과정을 거친다"고 설명했다. 야구 역시 전력강화위원회에서 1차 명단을 작성한 뒤 구단과 소통, 알려지지 않은 부상 및 이슈 등을 점검한다. 이 과정에서 조정을 통해 최종 명단을 발표한다.

농구협회 관계자는 "당연히 소통하고 있다. 다만, 부상은 언제든 발생할 수 있는 문제인 만큼 진단서를 제출하면 된다. 소통과 대화를 위해 노력하고 있다"고 설명했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com