18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 김상식 감독이 작전지시를 하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

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김상식 '매직'에 서울 삼성이 춤추고 있다.

'전통의 명가' 서울 삼성이 유쾌한 반전에 도전하고 있다. 삼성은 지난 2021~2022시즌부터 5연속 최하위에 머물렀다. 올 시즌도 크게 다르지 않을 것이란 예상이었다. 우려는 제대로 빗나갔다. 올 시즌 삼성은 개막 9연승을 포함, 15경기에서 12승3패를 기록하며 A매치 휴식기를 1위로 통과했다. 더욱 놀라운 건 연패가 없다는 사실이다.

예년과 비교해 바뀐 것은 딱 하나다. 사령탑이다. '베테랑 지도자' 김상식 감독(58)이 삼성의 지휘봉을 잡았다. 삼성은 김 감독 지휘 아래 180도 달라졌다. 수비 조직력은 더욱 단단해졌고, 뒷심은 확실히 강해졌다. 밀리고 있다가도 경기를 뒤집는 힘이 생겼다. '김상식 매직'이란 말이 나오는 이유다. 실제로 '적장' 조상현 창원 LG 감독도 '삼성의 가장 큰 변화는 무엇인가'라는 질문에 "김상식 감독님"이라고 말했을 정도다.

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18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원LG의 경기. 이관희가 돌파를 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.18/

김 감독은 압도적 카리스마로 선수단을 확 바꿔 놓았다. 1988년생 '베테랑' 이관희(38)마저 김 감독의 카리스마에 깜짝 놀랄 정도다. 어느덧 16번째 시즌을 치르고 있는 이관희는 "긴장을 늦출 수 없다. 나도 이런데 어린 선수들은 어떨까 싶다. 삼성에 필요한 리더십과 분위기다. 지난 시즌도 좋은 감독님이셨지만, (지금은) 그동안 없던 분위기다. 나의 작은 실수가 팀에 영향을 끼칠까봐 경기 외적으로도 단합하는 분위기가 생긴 것 같다. 감독님의 그런 리더십이 만든다"며 "한 단어로 '눈빛'이라고 생각한다. 눈빛 하나로 선수들을 떨게 만드는 리더십"이라고 설명했다.

실제로 김 감독에게 '안주'는 없다. 그는 연승을 달릴 때도, 1위를 질주할 때도 늘 "초심을 잃지 말아야 한다"고 강하게 말했다. 18일 열린 LG와의 경기에서 94대88로 승리하고도 "휴식기 전에 이겨서 다행이지만 할 말은 하고 넘어가야 할 것 같다. 마지막에 그런 경기를 하면 안 된다. 실책이 너무 많이 나왔다. 1위인데 실책도 1위"라고 꼬집었다.

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삼성은 이제 11월 A매치 휴식기에 돌입한다. 12월 4일 부산 KCC전 부터 레이스를 재개한다.

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김 감독은 마음이 급하다. 그는 A매치 휴식기 계획에 대해 "욕심 부리지 않고 지금까지 해온 것처럼 다 같이 하는 것을 잊지 말아야 한다. (선수들에게) 그 정신력을 얘기해야 한다"며 "우리 최대 적은 상대와 싸우는 것도 있지만, 처음 그 마음가짐이다. 욕심 내지 말고 같이 하자는 것을 잊으면 우리는 헤어날 수 없다. 9연승했다고 자칫 잘못 생각하는 것이 최대 적이라고 생각한다. 가장 강조해야 할 것 같다"고 목소리에 힘을 줬다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com