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[스포츠조선 류동혁 기자] 쿠퍼 플래그가 또 다시 입증했다. 댈러스 매버릭스가 스테판 커리가 빠진 골든스테이트 워리어스를 22점 차로 완파했다.

댈러스는 19일(한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 아메리칸 에어라인스 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 홈경기서 골든스테이트 워리어스를 116-94로 물리쳤다.

플래그는 33득점, 5리바운드, 9어시스트, 4스틸을 기록했다. 강력한 에이스로서 입지를 굳히고 있다.

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카이리 어빙이 17득점, PJ 워싱턴이 21득점을 올렸다.

커리가 빠진 골든스테이트는 3경기 연속 20점 차 이상의 대패를 기록했다. 커리는 복사근 부상으로 최소 2주 결장이 예상된다.

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경기 초반부터 플래그는 골든스테이트의 무너진 수비 조직력을 완벽하게 흔들었다.

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35-25, 1쿼터를 10점 차로 앞선 댈러스는 2쿼터에도 플래그와 어빙을 앞세워 리드를 잃지 않았다.

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결국 3쿼터 댈러스는 초반부터 몰아치면서 리드 폭을 20점 차 이상으로 벌렸고, 결국 낙승을 거뒀다.

플래그는 연일 맹위를 떨치고 있다.

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지난해 신인드래프트 1순위로 댈러스에 입단한 그는 NBA에서 2년 차를 맡고 있다. 댈러스는 돈치치 트레이드 이후 플래그를 미래의 에이스로 낙점했고, 순조롭게 연착륙하고 있다.

올 시즌 평균 23.5득점, 6.7리바운드, 6.2어시스트를 기록 중이다. 공격 뿐만 아니라 수비에서도 그는 신예답지 않은 견고한 디펜스 능력을 지닌 공수 겸장이다. 그래서 더 가치가 높다.

20세 이후 NBA 역대 득점순위에서 코비 브라이언트를 제치고 2위를 달리고 있고, 현 시점 추세라면 올스타 등극이 유력하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com