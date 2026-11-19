19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 한승희의 득점에 박지훈이 미소를 지으며 기뻐하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 박정웅이 숀 롱의 수비를 피해 레이업을 시도하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

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[안양=스포츠조선 류동혁 기자] 헤일 메리 3점슛(Hail Mary 3-pointer)은 절체절명의 순간, 장거리슛이나 급조된 3점슛을 의미한다. 절망적 상황에서 기도하는 모습의 헤일 메리에서 유래된 용어다.

박지훈의 헤일 메리 3점슛이 정관장을 살렸다. 안양 정관장이 파죽의 6연승을 달렸다. 희생양은 부산 KCC였다.

정관장은 19일 안양체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 박지훈(11득점, 7리바운드)을 앞세워 허웅(22득점) 허훈(21득점, 9어시스트)이 분전한 KCC를 혈투 끝에 86대82로 승리했다. 12승4패를 기록한 정관장은 1위 서울 삼성과 반 게임 차 2위를 유지했다. KCC는 7승9패(공동 5위).

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정관장은 문유현이 제외됐다. 정관장이 자랑하는 가드진 중 KCC 간판 허훈을 가장 잘 막는 터프한 수비 능력을 지닌 선수.

박지훈은 허리, 변준형은 발목이 좋지 않다. 특히, 변준형은 아직 발목 상태가 완전치 않다.

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정관장 유도훈 감독은 경기 전 "우리는 가드 중심의 농구를 했다. 하지만, 3명의 가드가 모두 정상은 아니다. 일단 리바운드가 중요하다. 그리고 박정웅과 아반도가 공격을 이끌어줘야 한다"고 했다.

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KCC는 연승 행진을 벌이고 있다. KCC 이상민 감독은 "트랜지션 디펜스가 좋아졌다. 오늘 경기가 끝나면 허훈은 잇몸 수술에 21일 들어간다"고 했다.

19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 허일영이 3점슛을 성공한 후 기뻐하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 아반도가 2쿼터 부상을 당해 괴로워하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

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전반전

안양은 조직적이다. 촘촘한 농구를 한다. KCC는 강력한 상승세.

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안양이 앞서 갔다. 그러자 허훈이 정면 3점포, 속공 레이업 슛을 터뜨리면서 15-15 동점을 만들었다. KCC가 2-3 지역방어를 사용하자 유 감독은 곧바로 작전 타임을 분 뒤 허일영을 투입했다. 지역방어의 필연적 약점인 외곽을 공략하기 위해 팀내 최고 슈터를 내세웠다. 허일영은 곧바로 3점포를 터뜨렸다. 3점 자유투까지 이끌어내면서 KCC의 지역방어를 무력화시켰다.

결국 허일영은 7점을 몰아치면서 1쿼터 정관장의 공격을 이끌었다. 결국 26-23, 3점 차 정관장의 리드로 1쿼터 종료.

2쿼터 허웅이 5득점을 폭발. 최근 슈팅 컨디션이 매우 좋다. 정관장은 유 감독의 바람대로 박정웅이 5득점으로 되받아쳤다.

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박정웅은 뛰어난 스피드와 높이를 지닌 대형 가드다. 수비력은 이미 리그 최상급 수준으로 올라서 있다. 하지만, 경험 부족에 의한 기복이 있다. 박정웅은 날카로운 돌파 이후 절묘한 패스를 2차례 뿌리면서 정관장의 공격을 이끌었다. 박지훈의 헤지테이션을 가미한 2대2 돌파까지 터지면서 39-33, 6점 차 리드를 잡아냈다. 하지만, 3분34초를 남기고 박지훈은 숀 롱과 리바운드 다툼 이후 허리 염좌로 쓰러졌다. 변수였다.

하지만, 정관장은 특정 선수의 공백에 대처가 메우 뛰어난 팀이다. 박지훈 빠져 나가자 메인 볼 핸들러가 없어졌다. KCC는 숀 롱의 체력 조절까지 고려하면서 또 다시 지역방어. 하지만, 루이스 킹의 수비 미스. 허일영에게 또 다시 왼쪽 윙에서 오픈 찬스가 열렸다. 허일영의 3점슛은 아름다운 레인보우 포물선을 그리면서 림을 통과했다. 정관장의 속공, 아반도가 믿기지 않는 속도로 달렸다. KCC 윤기찬은 파울로 끊었지만, U파울(공격자와 림 사이에 아무도 없는 상황)이 선언됐다. 아반도는 2개의 자유투를 모두 넣은 뒤 이어진 공격에서 골밑돌파까지 성공시켰다. 4득점을 몰아쳤다. 그러나 KCC의 공격에서 아반도는 발목을 접질리면서 교체됐다. 발을 딛지 못할 정도로 심하게 꺾였다. 결국 교체됐다. 결국 50-37, 정관장의 13점 차 리드로 전반 종료.

19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 이대헌이 허웅의 수비를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 허웅이 득점을 성공한 뒤 허훈과 함께 벤치로 향하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

후반전

KCC의 프레스 강도가 높아졌다. 루이스 킹과 허웅의 연속 득점. 조금씩 점수 차를 좁혔다. 12점 차였다. 승부처임을 직감한 허훈이 강력한 압박을 붙었다. 하지만, 파울이 불렸다. KCC 벤치에서는 많은 불만을 표시했지만, 판정은 바뀌지 않았다.

정관장은 박정웅의 슛이 에어볼, 그런데 한승희가 그대로 잡은 뒤 버저비터 풋백. 정관장도 수비로 맞불을 놨다.

리드가 허훈과 1대1. 허훈은 잘 막았지만, 리드는 그대로 3점포를 터뜨렸다. 정관장은 스틸 이후 이대헌의 속공 바스켓 카운트 3점 플레이로 이어졌다. 순식간에 20점 차로 벌어졌다.

KCC는 허훈이 다시 정리했다. 숀롱과 2대2, 골밑을 돌파하던 허훈은 코너 김 훈의 3점슛 찬스를 만들었다. 깨끗하게 성공. 이후 상대 파울을 유도하면서 자유투 1득점. 숀 롱이 이대헌의 밀착 마크에 짜증스러운 표정을 짓자, 곧바로 2대2 플레이로 숀 롱에게 효과적 패스를 전달. 숀 롱은 골밑 덩크슛을 터뜨리면서 '화'를 풀었다.

그런데, 정관장은 농구를 참 잘했다. 한승희가 김훈과 미스매치. 곧바로 박지훈은 전달. 한승희는 미드 점퍼를 성공시켰다. 이후 한승희가 스틸에 성공한 뒤 박지훈의 골밑 돌파. 결국 이번에도 KCC의 추격 흐름은 끊어졌다. 결국 72-56, 16점 차 정관장의 리드로 3쿼터 종료.

시즌 초반 KCC였다면 무너졌을 시점. 하지만, 최근 KCC는 달랐다. 4쿼터 초반, KCC는 여전히 경기력이 날카롭게 살아있었다. 허웅의 3점포, 김동현의 스틸에 의한 김훈의 역습 레이업슛, 숀 롱의 블록슛이 잇따라 터졌다. 그러자, 정관장은 벤치에서 쉬고 있던 박지훈이 투입됐다. 곧바로 스틸, 그리고 침착하게 속공 미드 점퍼를 꽂아 넣었다.

하지만, KCC는 여전히 날카로웠다. 허훈의 속공 상황. 한승희가 파울로 끊었다. U파울 가능성이 있었다. 하지만, 일반 파울이 선언됐다. 4쿼터 2분35초가 남은 상황. KCC 이상민 감독은 판정에 격렬하게 항의했다. 이 감독은 평소 판정에 대한 항의가 많지 않은 사령탑이다. 테크니컬 파울이 불렸다. 그리고, 숀 롱의 골밑 돌파 시, 오펜스 파울이 불렸다. KCC 벤치의 판정에 대한 불만은 극에 달한 모습이었다.

KCC는 롱을 중심으로 골밑을 공략. 정관장은 골밑에서 더블팀, 트리플팀으로 몸싸움을 불사했다. 결국 여기에서 매 공격마다 충돌이 일어났다.

다. 이 감독은 평소 판정에 대한 항의가 많지 않은 사령탑이다. 테크니컬 파울이 불렸다. 그리고, 숀 롱의 골밑 돌파 시, 오펜스 파울이 불렸다. KCC 벤치의 판정에 대한 불만은 극에 달한 모습이었다.

KCC는 롱을 중심으로 골밑을 공략. 정관장은 골밑에서 더블팀, 트리플팀으로 몸싸움을 불사했다. 결국 여기에서 매 공격마다 충돌이 일어났다.

조금씩, 조금씩 KCC가 격차를 좁혔다. 허훈의 3점포가 터졌다. 7점 차. KCC는 확실히 견고한 수비력. 그리고 정관장의 강한 몸싸움에 자극을 받았다. 허훈이 또 다시 속공 2득점을 추가했다. 75-70, 5점 차까지 추격했다. 정관장은 리드가 미드 점퍼로 달아나자, 허훈은 또 다시 호스티지 드리블(수비수를 인질처럼 뒤에 두고 하는 드리블) 이후 미드 점퍼로 응수. 그리고, 허웅이 이번에는 사이드 스텝 백 3점포로 기세를 올렸다. 2점 차까지 추격, 확실히 최근 KCC의 상승세에는 허훈과 허웅의 클러치 타임 강력한 집중력이 있었다.

그리고, 허웅의 결정적인 3점포가 또 다시 터졌다. 결국 1점 차까지 추격했다.

1점 차까지 추격했다. 경기종료 51.3초가 남았다. 1점 뒤지고 있었지만, KCC의 완벽한 추격 흐름이었다.

이때, 기적 같은 슛이 나왔다. 정관장의 공격. 24초 공격 제한 시간이 거의 다 됐다. 박지훈이 수비수를 피해 불안정한 상태에서 3점슛을 던졌다. 백보드를 맞은 뒤 거짓말처럼 림으로 빨려 들어갔다. 안양체옥관의 데시벨은 최고치를 찍었다. 너무나 귀중한 3점포였다. 84-80, 4점 차가 됐다. 17.7초가 남았다. 두 차례 공격이 필요한 KCC에게 시간이 모자랐다.

KCC는 허웅의 3점포가 불발됐지만, 롱이 풋백 덩크로 2점 차 추격, 그리고 파울 작전. 결국 정관장은 리드가 자유투 2개를 모두 넣었다. 허훈이 마지막 3점포를 시도했지만, 불발. 여기에서 승패가 결정됐다.

정관장은 문유현 변준형, 렌즈 아반도가 이탈했지만, 여전히 견고했다. 후반 맹추격을 당했지만, 결국 박지훈의 기적같은 3점포로 경기를 잡아냈다. KCC 역시 인상적이었다. 특히, 후반 강력한 압박을 토대로 허훈 허웅, 숀 롱이 합작한 추격전은 매우 강렬했다. 안양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com