19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 이상민 감독이 판정에 항의하고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

19일 안양 정관장 아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장과 부산 KCC의 경기. 이상민 감독이 판정에 항의한 뒤 돌아서고 있다. 안양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.19/

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[안양=스포츠조선 류동혁 기자] 보기 드문 장면이 나왔다. 터질 게 터졌지만, 주인공이 의외였다.

KCC 이상민 감독이 테크니컬 파울을 당했다. 좀처럼 심판 판정에 거칠게 항의하지 않는 성향의 사령탑이다. 하지만, 이날 터졌다.

KCC는 19일 안양체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 안양 정관장에게 혈투 끝에 82-86으로 패했다.

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초반 판정은 이례적이었다.

경기 시작을 알리는 점프볼. KCC는 숀 롱, 정관장은 렌즈 아반도가 나섰다. 그런데 숀 롱의 파울이 불렸다. 아반도와 점프볼을 다투는 과정에서 나온 휘슬이었다.

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이상했다. 점프볼 상황에서 매우 격한 몸싸움 외에는 좀처럼 파울이 불리지 않는다. 다시 점프볼을 하는 것이 관례다. 그런데, 이번에는 점프볼이 아닌 파울이 불렸다.

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여기에서부터 KCC 벤치는 약간의 불만이 피어나기 시작했다.

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KBL 심판부는 "게이지 프림이나 숀 롱의 경우, 점프볼을 할 때 손을 사용해 점프의 동선을 막는 경우가 있다. 이번에도 그래서 파울을 준 것"이라고 설명했지만, 여전히 이례적인 것은 사실이다.

정관장은 매우 터프하게 수비를 하는 팀이다. 특히, 라숀 토마스가 3쿼터부터 벤치에서 나오지 않자, 숀 롱을 막기 위해 육탄전을 펼쳤다. 이 상황에서 정관장은 많은 파울을 범했다.

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휘슬이 많이 울린 것도 사실이지만, 놓친 부분도 있었다. 여기에서 KCC 벤치는 판정 불만이 가중되기 시작했다.

그리고 승부처인 4쿼터.

허훈의 속공 상황. 한승희가 파울로 끊었다. U파울 가능성이 있었다. 하지만, 일반 파울이 선언됐다. 4쿼터 2분35초, KCC 이상민 감독은 판정에 격렬하게 항의했다. 결국 테크니컬 라인을 넘어선 이 감독은 테크니컬 파울을 받았다.

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당시 상황을 보면 애매했다. 심판진은 한승희가 허훈의 속공을 저지를 할 때 스텝이 따라가면서 반칙을 했기 때문에 U파울이 아닌 일반 파울을 지적했다. 게다가 림과 허훈(공격자) 사이에 수비수가 있었기 때문에 U파울의 C4에도 해당하지 않았다는 판단이었다. 반면, KCC는 한승희가 스텝이 따라가기 보다는 손을 사용해 의도적으로 끊었다는 시각으로 이 판정을 바라봤다. 격렬하게 항의한 이유였다.

연승 행진을 달리고 있는 KCC는 끝까지 추격했다. 허훈과 허웅 그리고 숀 롱은 경기 집중력을 놓지 않았다. 결국 20점 차 리드를 1점 차까지 좁히는 저력을 발휘했다.

승부처 정관장 박지훈에게 '행운'이 다분한 3점슛을 맞으며 패하긴 했지만, KCC는 시즌 초반과 완전히 달라진 모습을 보였다.

더욱 고무적인 것은 KCC 벤치의 강력한 항의와 테크니컬 파울을 받은 어지러운 상황 속에서도 집중력을 잃지 않았다는 점이다. 이 감독의 테크니컬 파울은 선수들의 전의를 더욱 불태우는 역할을 했다. A매치 브레이크 이후 KCC가 기대되는 장면이었다. 안양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com