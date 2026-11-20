15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 4쿼터 결정적인 3점슛을 성공시킨 고양소노 이정현. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자농구가 부상 악령에 발목 잡혔다. 이정현(고양 소노)마저 부상으로 이탈했다.

고양 소노는 19일 '이정현이 오른쪽 족저근막염과 골 타박으로 2주 진단을 받았다'고 밝혔다.

이정현은 전날 열린 사우스 고비 브롱코스(몽골)와의 동아시아슈퍼리그(EASL) 조별리그 홈 경기 중 착지 과정에서 다쳤다. 검사 결과 족저근막염과 골 타박 진단을 받았고, 2주 뒤 재검진을 받을 예정이다. 이정현은 올 시즌 정규리그 16경기에서 평균 19득점-5.1어시스트를 기록했다. 한국 선수 중 가장 높은 득점을 폭발했다. 하지만 부상에 고개를 숙였다.

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15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 골밑 슛 성공시키는 고양소노 이정현. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

이정현의 부상 이탈은 소노뿐만 아니라 국가대표팀에도 큰 타격이다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 카타르(27일)-사우디아라비아(30일)전을 앞두고 있다. 이정현은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 멤버로 이번 대표팀에도 이름을 올렸다. 하지만 이번 부상으로 사실상 소집이 불발됐다.

대표팀은 이미 부상에 신음하고 있다. 앞서 이우석(울산 현대모비스)과 하윤기(수원 KT)가 부상으로 제외됐다. 이규태(서울 삼성) 이동근(고려대)이 대신 들어가게 됐다. 여기에 허훈(부산 KCC)도 비시즌 다친 곳을 치료하려는 시술을 미리 계획해 합류가 어려울 것으로 전해진다. 이런 상황에서 이정현도 부상한 것이다. 대표팀은 부상 어려움 속 경기에 나서게 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com