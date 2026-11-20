[스포츠조선 김가을 기자]이해란(용인 삼성생명)이 생애 첫 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 20일 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 1라운드 MVP를 뽑는 기자단 투표 결과 이해란이 총 69표 중 가장 많은 22표를 얻어 수상자로 선정됐다'고 공식 발표했다.
이해란은 홍유순(인천 신한은행·19표) 김단비(아산 우리은행·15표) 노구치 사쿠라(신한은행·10표) 등을 따돌리고 프로 데뷔 이후 처음으로 라운드 MVP의 영광을 안았다.
2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 주역인 이해란은 올 시즌 1라운드 5경기에서 평균 35분을 뛰며 17.8득점-9.4리바운드-2.0어시스트-1.8스틸을 올리며 맹활약했다. 득점은 리그 전체 2위, 스틸은 공동 2위, 리바운드는 3위다. 이해란의 활약을 앞세운 삼성생명은 1라운드 4승1패를 기록, 신한은행과 공동 선두에 자리했다.
한편, WKBL 심판부와 경기부 투표로 뽑는 1라운드 기량발전상(MIP)은 신한은행의 박진영이 차지했다. 그는 1라운드 5경기에서 평균 33분 49초를 뛰었다. 10.2득점-2.6리바운드를 올렸다. 총 46표 중 16표를 받았다.
박진영은 올 시즌을 앞두고 허유정과 트레이드 돼 부천 하나은행을 떠나 신한은행에 합류했다. 그는 이적 후 맹활약으로 개인 통산 첫 번째 라운드 MIP 영광을 안았다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com