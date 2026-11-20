사진제공=WKBL

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[스포츠조선 김가을 기자]이해란(용인 삼성생명)이 생애 첫 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 20일 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 1라운드 MVP를 뽑는 기자단 투표 결과 이해란이 총 69표 중 가장 많은 22표를 얻어 수상자로 선정됐다'고 공식 발표했다.

이해란은 홍유순(인천 신한은행·19표) 김단비(아산 우리은행·15표) 노구치 사쿠라(신한은행·10표) 등을 따돌리고 프로 데뷔 이후 처음으로 라운드 MVP의 영광을 안았다.

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2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 주역인 이해란은 올 시즌 1라운드 5경기에서 평균 35분을 뛰며 17.8득점-9.4리바운드-2.0어시스트-1.8스틸을 올리며 맹활약했다. 득점은 리그 전체 2위, 스틸은 공동 2위, 리바운드는 3위다. 이해란의 활약을 앞세운 삼성생명은 1라운드 4승1패를 기록, 신한은행과 공동 선두에 자리했다.

사진제공=WKBL

한편, WKBL 심판부와 경기부 투표로 뽑는 1라운드 기량발전상(MIP)은 신한은행의 박진영이 차지했다. 그는 1라운드 5경기에서 평균 33분 49초를 뛰었다. 10.2득점-2.6리바운드를 올렸다. 총 46표 중 16표를 받았다.

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박진영은 올 시즌을 앞두고 허유정과 트레이드 돼 부천 하나은행을 떠나 신한은행에 합류했다. 그는 이적 후 맹활약으로 개인 통산 첫 번째 라운드 MIP 영광을 안았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com