작전 지시하는 마줄스 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 마줄스 감독이 작전 지시를 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]최종 명단 12명 중 무려 7명이 바뀌었다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 카타르(27일)-사우디아라비아(30일)전을 앞두고 있다.

시작도 전부터 부상에 신음하고 있다. 앞서 이우석(울산 현대모비스)과 하윤기(수원 KT)가 부상으로 이탈했다. 이규태(서울 삼성)와 이동근(고려대·KT)이 대체 발탁됐다.

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끝이 아니다. 대한민국농구협회는 20일 '이정현(고양 소노) 허훈(부산 KCC) 변준형(안양 정관장) 유기상(창원 LG) 안영준(서울 SK)이 부상으로 남자 대표팀 명단에서 제외됐다. 이들을 대신해 양준석(LG) 강성욱(KT) 김승우(연세대·현대모비스) 서명진(현대모비스) 이두원(KT)이 합류한다'고 공식 발표했다.

슛하는 이승현 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 한국 이승현이 슛하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

한국은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 12년 만에 금메달을 목에 걸었다. 이후 대표팀 첫 소집이다. 하지만 '해외파' 이현중과 여준석은 일정 탓에 합류가 불발됐다. 마줄스 감독은 이들을 제외, 당초 아시안게임 금메달 주역 8명을 다시 불러들였다. 하지만 선수단이 충북 진천 국가대표선수촌에 모이는 이날 5명이 대거 교체됐다. 최초 선발된 명단 12명 중 7명이 바뀌는 일이 벌어졌다. 결국 아시안게임에서 메달을 목에 건 선수는 이승현(현대모비스) 장재석(KCC) 문유현(정관장) 문정현(KT)만 합류하게 됐다. 대표팀은 22일 밤 카타르로 출국한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com