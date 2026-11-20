사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 포워드 이동근(고려대)이 프로농구 신인 드래프트 전체 1순위로 수원 KT의 유니폼을 입었다.

문경은 KT 감독은 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린 '2026년 KBL 신인 선수 드래프트'에서 전체 1순위 지명권으로 이동근의 이름을 불렀다. 1m97의 포워드 이동근은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 남자 3대3 농구 대표팀 주장으로 한국의 3대3 농구 사상 첫 금메달을 안겼다. 그는 대학농구 U-리그에서 고려대의 우승에도 앞장서 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 또한, 11월 A매치에 합류해 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선에도 참가할 예정이다.

이동근은 KT 구단이 미리 준비해 온 등번호 18번과 이름이 새겨진 유니폼을 입고 "믿고 뽑아주신 문경은 감독님과 구단 관계자분들께 진심으로 감사하다. 항상 동경해왔던 감독님께 배울 수 있고 좋은 구단에 입단하게 돼 영광스럽다. 아직 부족한데, 언젠가는 KBL 최고가 되도록 노력하겠다. 선택이 옳았음을 증명하겠다"고 말했다. 그는 "일단 경기에 꾸준히 나서고 싶고, 막연하지만 언젠가는 최고가 돼서 KT의 레전드가 되고 싶다"고도 했다.

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2순위 지명권을 가진 울산 현대모비스는 마찬가지로 아시안게임 3대3 금메달리스트인 연세대 3학년 포워드 김승우를 지명했다. 김승우는 "2순위라는 영광스러운 자리에 나를 믿고 지명해주셔서 양동근 감독님과 구단에 감사하다. 땀은 배신하지 않는다고 믿는다. 겸손함과 간절함을 잃지 않고 감사하며 뛰는 선수가 되겠다"고 다짐했다.

서울 SK는 3순위로 성균관대 3학년 가드 고찬유를 선택했다. 그는 "이 자리에 서는 것이 어릴 적 꿈이자 첫 번째 목표였다. 첫 목표 이뤘다고 자만하지 않고 겸손하게 최선을 다하겠다. 끊임없이 도전하고 성장해 대한민국 최고의 선수가 되겠다"고 이를 악물었다. 4순위 안양 정관장은 성균관대 3학년 포워드 구민교, 5순위 지명권을 보유했던 대구 한국가스공사는 연세대 가드 이주영을 선발했다. 이로써 아시안게임 3대3 대표팀 멤버인 이동근 김승우 구민교 이주영이 모두 5순위 이내에 선발됐다.

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가드 이채형은 1라운드 6순위로 원주 DB에 입단했다. 이채형은 이훈재 전 남자 농구 국가대표팀 코치의 아들이다. 서울 삼성은 고려대 3학년 포워드 심주언, 창원 LG는 한양대 2학년 가드 손유찬, 고양 소노는 동국대 센터 우성희, 부산 KCC는 연세대 포워드 이해솔을 각각 7∼10순위로 뽑았다. 2라운드에서는 구민교의 형인 성균관대 포워드 구인교가 3순위로 LG에 합류해 같은 날 형제가 나란히 프로 선수가 됐다. 역대 프로농구 드래프트에서 같은 해 형제가 동반 지명된 것은 1999년 조상현-조동현(쌍둥이 형제), 2021년 김진모-김동현에 이어 구인교-구민교가 세 번째다.

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한편, 이날 선발된 신인 선수들은 다음 달 초부터 출전할 수 있다. 각 구단의 시즌 17번째 경기부터 뛸 수 있어서 구단별로 데뷔 가능 날짜가 조금씩 다르다. 소노와 LG, 정관장이 가장 이른 12월 3일부터 신인 선수들을 기용할 수 있다.

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이번 드래프트엔 44명이 참가해 30명이 프로행을 이뤘다. 지명률 68.2%. 이는 지난해의 61.9%보다 상승했다. 또한, 2016년(68.4%) 이후 가장 높은 지명률을 나타다. 1, 2군 통합 드래프트로는 가장 많은 수의 선수가 지명됐다. 1라운드 지명 선수는 3∼5년, 2라운드 이하 선수는 1∼3년 계약을 맺을 수 있다. 신인 선수 최저 연봉은 4200만원이다. 1라운드 로터리픽(1∼4순위)은 8000만원∼1억2000만원, 5∼10순위는 5000만원∼8000만원을 받을 수 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com