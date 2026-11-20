사진제공=WKBL

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[스포츠조선 김가을 기자]용인 삼성생명이 파죽의 4연승을 달리며 단독 1위에 올랐다.

용인 삼성생명은 20일 부천체육관에서 열린 부천 하나은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정 경기에서 75대57로 이겼다. 삼성생명(5승1패)은 4연승을 달리며 공동 선두였던 신한은행(4승 1패)을 2위로 밀어내고 단독 선두로 올라섰다. 반면, 하나은행(1승5패)은 최하위인 6위에 그쳤다.

승리의 중심에는 이해란이 있었다. 그는 이날 양 팀 최다인 26득점을 책임졌다. 1라운드 최우수선수(MVP)로 뽑힌 이해란은 2라운드 첫 경기에서도 힘을 발휘했다. 강유림(14득점), 미야사카 모모나(13득점-7어시스트) 등이 승리를 합작했다.

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삼성생명은 1쿼터 중반 7-8 상황에서 김아름 강유림, 모모나의 3연속 3점슛을 앞세워 22-8로 점수를 뒤집었다. 1쿼터를 24-11로 마친 삼성생명은 2쿼터에도 매서운 손끝을 자랑했다. 전반을 45-28로 앞섰다.

후반전에도 삼성생명의 분위기가 계속됐다. 첫 공격에서 모모나의 외곽포가 림을 가르며 48-28, 20점 차로 달아났다. 이해란은 적극적인 골 밑 공략으로 연속 득점을 보냈다. 하나은행은 43-60으로 시작한 4쿼터 초반 이이지마 사키와 정현을 앞세워 추격했지만 경기를 뒤집기는 어려웠다. 삼성생명은 경기 종료 6분59초를 남기고 이해란의 3점 플레이에 힘입어 67-48로 달아났다. 승기를 잡은 삼성생명은 마지막까지 집중력을 발휘해 승리를 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com