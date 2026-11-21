사진제공=WKBL

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[스포츠조선 김가을 기자]인천 신한은행의 상승세가 심상치 않다.

인천 신한은행은 21일 청주체육관에서 열린 청주 KB스타즈와의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정 경기에서 84대69로 이겼다. 신한은행(5승1패)은 최근 3연승을 달리며 용인 삼성생명과 공동 선두에 올랐다. 반면, 지난 시즌 통합 우승팀 KB(1승5패)는 4연패에 빠졌다. 부천 하나은행과 공동 5위에 머물렀다.

전반을 35-36으로 밀린 신한은행은 후반 시작과 동시에 이혜미의 득점포를 앞세워 역전했다. KB는 3쿼터 중반 37-43 열세에서 박지수와 송윤하의 높이를 앞세워 10점을 내리 뽑아내며 47-43으로 재역전했다. 3쿼터를 마쳤을 땐 52-50으로 앞섰다. 하지만 신한은행은 4쿼터 초반 김지영의 돌파와 노구치 사쿠라의 외곽포에 힘입어 55-52로 리드를 되찾았다. 신한은행은 고비마다 김지영 홍유순 신지현이 번갈아 3점슛을 터뜨리며 승리를 챙겼다. 이날 신한은행은 노구치 19득점, 박진영 16득점, 김지영과 신지현이 각각 15득점을 책임지며 승리를 합작했다. KB에선 박지수가 25득점-12리바운드, 허예은이 15득점을 기록하며 추격했지만 승리를 챙기지 못했다. 이날 허예은은 여자프로농구 역대 최연소 기록(25세 3개월)으로 개인 통산 어시스트 1000개(역대 20호)를 돌파했다. 하지만 팀 패배로 웃지 못했다. 종전 기록은 안혜지(부산 BNK)의 25세 9개월이었다.

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부산 사직체육관에서는 부산 BNK가 아산 우리은행을 72대47로 잡았다. BNK와 우리은행은 나란히 3승 3패로 공동 3위가 됐다.

BNK는 바네사 데 헤수스가 16득점, 코뼈 부상을 딛고 돌아온 김소니아가 마스크를 낀 채 뛰며 12득점을 보탰다. 우리은행은 '에이스' 김단비의 더블더블(15득점-11리바운드)에도 고개를 숙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com