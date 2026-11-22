AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 1990년대 중반 마이클 조던의 강력한 후계자가 있었다. 앤퍼니 하더웨이(2m1)는 투웨이 슈퍼스타였다.

득점, 리바운드, 패스 등이 모두 리그 최정상급이었다. 큰 키와 긴 팔, 그리고 뛰어난 운동능력으로 가드부터 스모로포워드까지 수비가 가능했다. 스틸도 뛰었다. 공수 겸장이었다.

단, NBA 올스타 4회, NBA 퍼스트팀 2회를 기록했다. 최전성기는 1995년이었다. 전성기는 짧았다. 무릎 부상 때문이었다.

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하지만, 여전히 하더웨이의 실링과 기량은 전 세계 모든 팬이 인정하는 부분이다. 스포츠에서 가정법은 무의미하지만, '페니 하더웨이가 건강했더라면'이라는 물음은 항상 안타까움을 자아낸다.

그는 2018년부터 멤피스 대학의 사령탑으로 활약하고 있다.

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미국농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 21일(이하 한국시각) '앤퍼니 하더웨이는 역대 톱 10에 속할 만한 현역 NBA 스타 네 명을 선정했다. 하더웨이는 현대 슈퍼스타들이 이미 농구 역사상 가장 위대한 선수들 사이에 자리를 차지했다고 믿고 있다'고 보도했다.

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그는 '누가 더 지배적 선수였는 지는 시대가 다르기 때문에 기준이 다를 수 있다. 분명히 예전 위대한 선수들이 있다. 하지만, 젊은 선수들에게도 기회를 줘야 한다'며 '야니스 (아데토쿤보)를 존중해야 하고, 스테판 커리를 존중해야 하고, 자기 시대 지배적 선수들을 존중해야 한다'고 했다.

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그는 4명의 선수가 톱 10에 새롭게 들어갈 수 있다고 주장했다.

요키치, 아데토쿤보, 커리 그리고 케빈 듀란트다.

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르브론 제임스는 예외다. 그는 '르브론은 예전 시대와 새로운 시대를 아우르고 있다'고 했다. 르브론은 이미 역대 톱 10에 이미 진입했을 뿐만 아니라 마이클 조던과 GOAT(역대 최고) 논쟁을 하고 있다.

단, 하더웨이가 언급한 4명의 선수가 역대 톱 10에 들어갈 수 있을 지는 계속 논쟁되고 있다. 특히 커리와 듀란트의 진입 여부는 농구 팬을 양분시키는 주제이기도 하다.

이 매체는 '스테판 커리와 케빈 듀란트는 톱 10 명단에 포함될 만한 충분한 근거가 있다. 커리는 역사상 3점슛 최다 성공 기록을 지녔고, 듀란트는 미국 대표팀 역대 최다 득점자'라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com