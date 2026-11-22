이현중, '골밑의 주인공은 나야 나' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 16일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 요르단 8강전. 한국 이현중이 수비 리바운드를 하고 있다. 2026.9.16 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 이현중(립시티 리믹스)이 미국 하부리그인 G리그 진출 이후 처음으로 '더블더블'을 기록했다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 21일(이하 한국시각) 미국 오리건주 포틀랜드의 차일스 센터에서 열린 산타크루즈 워리어스와의 2026~2027시즌 G리그 경기에서 20득점-11리바운드를 기록하며 팀의 146대135 승리를 이끌었다.

이현중의 3점 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 3점슛을 넣고 세리머니를 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이현중은 세 경기 연속 '20득점+a'를 기록했다. 그는 지난 14일 스톡턴 킹스전에서 21득점, 16일 다시 열린 스톡턴과의 대결에서 25득점을 기록했다. 특히 스톡턴과의 두 번째 대결에선 G리그 한 경기 개인 최다 득점 기록을 새로 썼다. 기세를 올린 이현중은 '친정팀' 산타크루즈를 만나서 G리그 첫 더블더블을 달성했다.

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이날 이현중은 3점 슛 6개를 던져 4개를 넣는 등 뜨거운 손끝을 자랑했다. 리바운드는 이날 양 팀 선수 중 가장 많이 잡아냈다. 이로써 이현중은 올 시즌 G리그 5경기에서 평균 31분6초를 뛰며 16.2득점-7.4리바운드를 기록했다. 립시티는 22일 산타크루즈와 한 번더 격돌한다.

레이업슛 시도하는 이현중 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 11일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 예선 대한민국 대 인도네시아 경기. 한국 이현중이 슛하고 있다. 2026.9.11 mon@yna.co.kr(끝)

한편, 이현중은 2022년 미국 데이비드슨대에서 3학년까지 마친 뒤 미국프로농구(NBA) 진출을 추진했다. 그러나 신인 드래프트에서 지명받지 못했다. 이후 NBA G리그 산타크루즈, 호주프로농구(NBL), 일본프로농구(B리그) 등을 거치며 경력을 쌓았다. 올 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 NBA를 향한 도전을 이어가고 있다. 당초 그는 2025~2026시즌 일본 B.리그 나가사키 벨카에서 뛰며 안정적인 생활을 보장받을 수 있었다. 하지만 포틀랜드와 1년 비보장 계약인 '이그지빗 10'(Exhibit 10) 계약을 맺으며 NBA 입성 도전을 이어가고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com