Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 필라델피아 76ers가 또 다시 승리했다. 동부 1위를 굳건히 지켰다.

필라델피아는 22일(한국시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 홈 경기에서 밀워키를 혈투 끝에 132-129로 이겼다.

밀워키는 타일러 히로가 50점을 폭발시켰다. 필라델피아는 고전했지만, 결국 승리를 거뒀다.

Advertisement

필라델피아는 조엘 엠비드(26득점, 17리바운드, 9어시스트), 르브론 제임스(21득점, 6리바운드)가 맹활약했다. 제일런 브라운이 없었지만 6명의 선수가 두자릿수 득점을 기록했다.

5연승을 달린 필라델피아는 14승3패를 기록, 동부 컨퍼런스 선두를 질주했다. NBA 승률 공동 1위다.

Advertisement

이날 밀워키 에이스 히로는 승부를 연장전으로 이끄는 동점 3점포를 작렬시켰지만, 비디오 판독 결과 경기종료 직후 3점슛을 던진 것으로 판정됐다.

Advertisement

경기가 끝난 뒤 조엘 엠비드는 '타일러 히로는 리그 톱 5에 들어가는 선수'라고 극찬하기도 했다.

Advertisement

르브론 제임스는 팀에 긴장감을 불어넣는 발언을 했다. 그는 현지매체와의 인터뷰에서 '분명히 우리는 경기를 훨씬 더 잘 마무리하고 싶었다. 밀워키는 정말 끈질겼다. 오늘은 잘하지 못한 것에서 배울 점이 많다'고 했다.

필라델피아 닉 널스 감독은 '대부분 선수들이 잘하고 있다.우리 수비가 시즌 대부분 정말 좋았다. 오늘 밤은 그다지 좋진 않았지만, 올 내내 수비는 정말 잘하고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com