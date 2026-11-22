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[스포츠조선 류동혁 기자] 과연 앤서니 데이비스가 스테판 커리를 구원할 수 있을까.

앤서니 데이비스 트레이드가 다시 불거지고 있다. 유력한 팀들이 떠오르고 있다. 토론토 랩터스, 포틀랜드 트레일 블레이저스, 골든스테이트 워리어스, 3팀이 유력하다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 22일(이하 한국시각) '앤서니 데이비스에 관심을 가진 세 팀이 공개되었다. 토론토 랩터스, 포틀랜드 트레일블레이저스, 골든스테이트 워리어스가 앤서니 데이비스에 관심을 표명한 것으로 알려졌다'고 보도했다.

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트레이드 마감일은 2월11일이다. 아직 시간이 많이 남아 있다. 물밑 접촉 기간이다. 조건을 탐색하고, 맞춰나가는 시기다.

데이비스는 워싱턴에 뛰고 있다. 올 시즌 14경기에서 24.6득점, 10.1리바운드, 2.1어시스트, 1.2블록슛을 기록 중이다.

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내구성에 문제가 있었지만, 올 시즌 건강하다. 건강한 데이비스는 리그 최고의 빅맨 중 한 명이다.

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단, 데이비스가 맹활약하지만, 워싱턴은 좋지 않다. 트레이 영과 1순위 신인 디반사의 호흡이 좋지 않다. 워싱턴은 리빌딩 중인데, 팀 핵심 선수를 변화할 필요가 있다는 지적이다.

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핵심은 데이비스다. 게다가 워싱턴과 데이비스는 4년 2억7500만 달러의 4년 연장계약을 아직 체결하지 않았다. 결국 데이비스는 언제든지 워싱턴을 떠날 수 있는 상황이다.

토론토는 레너드를 영입, 윈 나우 노선이다. 데이비스가 합류하면 명실상부한 동부 최강의 전력을 갖춘다. 포틀랜드 역시 대미안 릴라드, 자 모란트, 그리고 대니 아브디야가 있는 상황에서 데이비스가 결합하면 서부 최고의 다크호스가 된다. 가장 급한 팀은 골든스테이트다.

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복사근 부상으로 전열에서 이탈한 커리. 커리의 공백은 예상보다 심각했다. 3연속 20점 차 이상으로 패했다. 커리는 올 시즌도 여전히 강력한 모습을 보이고 있다. 리그 최고의 3점슈터이자, 에이스다.

하지만, 커리를 지원할 옵션이 부족하다. 약셀 렌더보그가 있지만, 2% 부족하고, 드레이먼드 그린은 노쇠화됐다.

데이비스는 골든스테이트의 윈 나우 노선을 지탱해 줄 강력한 카드다. 커리 입장에서도 대환영이다. 커리와 데이비스의 환상적 조합을 볼 수 있다는 기대감도 있다.

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미국 ESPN은 '워싱턴이 데이비스를 20~30경기 정도 지켜본 뒤 계약 연장을 추진할 지, 트레이드 시장을 탐색할 지 결정할 계획'이라고 했다. 현 시점, 데이비스는 연장보다는 트레이드 가능성이 높다.

현 시점 데이비스는 가장 가치가 높다. 건강하게 뛰면서 리그를 폭격하고 있기 ??문이다. 골든스테이트는 그동안 수차례 데이비스의 영입에 언급된 팀이다.

데이비스는 2020년 LA 레이커스에서 르브론 제임스와 함께 우승반지를 차지했다.

이후, 루카 돈치치와 역사에 길이 남을 트레이드 대상이 됐다. 돈치치는 LA 레이커스, 데이비스는 댈러스로 트레이드됐다. 이후 2026년 2월 워싱턴에 합류했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com