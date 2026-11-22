사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 이변은 없었다. 1라운드는 고양 소노를 제외하면 예상대로 흘러갔다.

지난 20일 잠실학생체육관에서 열린 2026 KBL 신인선수 드래프트. 역대 최고 인원인 30명이 지명됐다.

가장 주목을 받았던 1라운드는 예상대로 흘러갔다.

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수원 KT는 신인 1순위로 이동근(고려대)을 지명했다. 운동능력이 뛰어난 멀티 포워드다. KT는 일찌감치 이동근을 낙점했고, 결정은 변하지 않았다.

2순위는 김승우와 고찬유가 일찌감치 거론됐다. 2순위 지명권을 가진 울산 현대모비스, 3순위 서울 SK 모두 두 선수를 지목했다.

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드래프트 지명 전 SK 전희철 감독은 "우리는 상대적으로 편하다. 두 선수 중 현대모비스가 지명하지 않은 선수를 데려오면 된다"고 했다.

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현대모비스의 고민이 있었다. 그런데, 양동근 현대모비스 감독은 지난 11월 중순 신인드래프트 픽에 대한 힌트를 줬다. 당시 경기 전 인터뷰에서 신인에 대해 평가를 했다. "수원 KT가 구민교를 지나치긴 어려울 것"이라고 말한 그는 "고찬유는 수비력이 떨어진다는 얘기가 있지만, 대학 감독들의 평가는 그렇지 않다. 김승우는 공수가 두루 좋다는 평가이고, 우리 팀에는 없는 유형의 선수"라고 했다.

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즉, 김승우에 대한 마음이 기운 '뉘앙스'가 섞여 있었다. 현대모비스 측은 "양동근 감독이 고찬유를 지명하겠다는 소문들이 나왔다. 어디에서 나온 얘기인 지 모르겠지만, 근거없는 헛소문이다. 양동근 감독과 프런트 모두 김승우를 지명하기로 일치된 상태"라고 했다. 결국 2순위는 김승우, 3순위는 고찬유였다.

사진제공=KBL

대구 한국가스공사도 이주영과 이채형을 놓고 고민을 거듭했다. 강혁 감독은 "이주영이 팀에 필요한데, 트라이아웃에서 최종 점검이 필요하다. 이채형도 적은 확률로 고려 중인데, 트라이아웃 이후 지명할 것"이라고 했다. 결국 이주영은 가스공사 유니폼을 입게 됐다.

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DB는 SK와 비슷했다. "이주영과 이채형이 6순위 안에 뽑힐 수 있는 레벨의 선수들이다. 두 선수 중 가스공사가 지명하지 않는 나머지 한 선수를 지명할 것"이라고 했다.

7순위부터 약간의 안갯 속 정국이었다. 서울 삼성이 중요했다. 김상식 감독은 "한호빈의 백업도 필요하지만, 올 시즌 6강을 위해서는 외곽 수비가 되는 로테이션 자원이 필요하다. 심주언은 그 역할에 맞는 선수다. 물론 손유찬도 좋은 선수"라고 했다. 삼성의 한 관계자는 "내부에서는 심주언과 손유찬이 동시에 거론되고 있다. 김상식 감독의 의중이 가장 중요하다. 트라이아웃에서 면밀히 관찰한 뒤 선택할 것"이라고 했다. 결국 삼성은 심주언을 선택했다. LG도 SK, DB와 비슷한 입장. "심주언과 손유찬은 8순위 안에 들어갈 만한 레벨의 선수다. 삼성의 선택에 따라 나머지 선수를 픽할 것"이라고 했다.

역대 신인드래프트를 비춰볼 때 1~8순위는 별다른 변수가 없었다.

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문제는 고양 소노부터였다. 소노는 당초 이해솔을 지명한다는 내부 방침. 그런데, 상황이 급변했다. 팀 사정상 즉시 전력감이 필요했다. 손창환 소노 감독은 드래프트 전날 "이해솔을 생각하고 있었는데, 이관우가 필요하다는 얘기도 있다. 고민이 된다. 두 선수 중 한 명을 지명할 수 있다. 단, 많은 변수가 있을 수 있다. 트라이아웃에서 모든 것이 결정될 수 있다"고 했다.

결국, 소노는 트라이아웃에서 모든 것이 결정됐다. 가장 기본기가 좋고 즉시 전력감이 절대 기준으로 떠올랐고, 선택한 선수는 대학 최고 빅맨 우성희였다.

소노가 우성희를 선택하자, 10, 11순위 지명권을 가지고 있는 KCC의 선택은 명확해졌다. KCC는 "이해솔 이관우 우성희가 우리가 뽑을 수 있는 최적의 선택"이라고 했다. KCC가 10순위 이해솔, 11순위 이관우가 뽑은 배경이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com