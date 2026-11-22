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체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 프로토 승부식 게임의 장점을 소개했다.

프로토 승부식은 축구, 야구, 농구, 배구 등 다양한 종목을 대상으로 경기 결과를 예측하는 게임으로, 고객들이 좋아하는 팀이나 관심 있는 경기의 승부를 소액으로 예측할 수 있다는 것.

조합형 게임은 최소 100원부터 구매할 수 있으며, 두 경기만 선택해도 참여가 가능해 많은 경기를 조합하지 않고도 승부를 예상할 수 있다.

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한국스포츠레저에 따르면 한 경기의 결과만 예측하고 싶은 고객은 '한경기구매'를 선택할 수 있다. 한경기구매는 최소 1000원부터 구매할 수 있으며, 여러 경기의 결과를 함께 맞혀야 하는 조합형 게임과 달리 하나의 대상경기에 집중해 참여하는 방식이다.

게임 유형도 다양하다. 농구 종목의 경우 양 팀의 승패를 예측하는 승패 게임을 비롯해 일정한 점수 차이를 적용하는 핸디캡, 양 팀의 득점 합계를 기준으로 결과를 예상하는 언더오버 등이 마련돼 있다. 이에 따라 고객들은 단순한 승패뿐 아니라 점수 차이와 득점 합계 등 자신이 선호하는 방식으로 경기를 예측할 수 있다.

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특히 프로토 승부식은 많은 경기를 조합하거나 구매금액을 높이지 않더라도 자신이 좋아하는 팀이나 관심 있는 경기를 선택해 소액으로 참여할 수 있어, 스포츠 관전의 재미를 더할 수 있다.

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한편, 현재 발매 중인 프로토 승부식 138회차에는 23일(월) 열리는 골든스테이트 워리어스-보스턴 셀틱스전과 뉴욕 닉스-인디애나 페이서스전 등 NBA 경기도 대상경기로 편성돼 있다.

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프로토 승부식 138회차는 지난 20일 오전 8시 발매를 시작했으며, 22일 오후 11시 회차가 마감된다. 다만, 각 대상경기는 경기별로 마감 시간이 다를 수 있으므로 구매 전 일정을 확인해야 한다.

한국스포츠레저 관계자는 "프로토 승부식은 많은 경기를 조합하거나 구매 금액을 높이지 않아도 승부 예측에 참여할 수 있는 상품"이라며 "좋아하는 팀이나 관심 있는 경기를 중심으로 참여한다면, 적은 금액으로도 스포츠 관전의 재미를 충분히 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.

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프로토 승부식은 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 구매할 수 있다. 대상경기별 게임 유형과 구매 방법, 발매 마감시간 등 자세한 내용은 베트맨에서 확인할 수 있다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com