이현중의 3점 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 3점슛을 넣고 세리머니를 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 이현중(립시티 리믹스)이 침묵했다. 팀도 패배했다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 22일(이하 한국시각) 미국 오리건주 포틀랜드의 차일스 센터에서 열린 산타크루즈 워리어스와의 2026~2027시즌 G리그 경기에서 4득점-5리바운드를 기록하는 데 그쳤다. 팀은 121대137로 패했다. 시즌 3승3패를 기록했다.

미국프로농구(NBA) 진출에 도전하는 이현중은 최근 뜨거운 손끝을 자랑했다. 앞선 세 경기에서 연달아 '20득점+a'를 기록했다. 그는 지난 14일 스톡턴 킹스전에서 21득점, 16일 다시 열린 스톡턴과의 대결에서 25득점을 기록했다. 특히 스톡턴과의 두 번째 대결에선 G리그 한 경기 개인 최다 득점 기록을 새로 썼다. 기세를 올린 이현중은 21일 '친정팀' 산타크루즈를 만나서 G리그 첫 더블더블을 달성했다. 그는 20득점-11리바운드를 기록하며 팀의 146대135 승리를 이끌었다.

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이현중 '더 높은 곳을 향해' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 16일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 요르단 8강전. 대한민국이 118대 80으로 승리한 후 이현중이 경기장을 나서고 있다. 2026.9.16 mon@yna.co.kr(끝)

이날은 달랐다. 이현중은 야투 총 6개를 시도해 3점 슛 하나를 넣었다. 자유투로 1점을 더했다. 결국 지난 12일 솔트레이크시티 스타스와의 경기(12득점)부터 4경기 연속으로 이어오던 두 자릿수 득점 행진도 막을 내렸다.

립시티는 30일 캘리포니아주 팜데저트에서 코첼라 밸리 레이커스와 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com