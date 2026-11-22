사진제공=WKBL

사진제공=WKBL

Advertisement

Advertisement

[청주=스포츠조선 류동혁 기자] 박지수(KB)가 전반을 지배했다. 아이러니컬한 박지수의 모습이었다. 이날 전반 박지수는 무득점이었다. 하지만, 팀 공헌도는 말로 설명할 수 없을 정도로 높았다.

박지수는 22일 청주체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~20207 여자프로농구 정규리그 청주 KB와 용인 삼성생명전에 출전했다.

KB의 상황은 좋지 않았다. 상대 삼성생명도 까다로웠다.

Advertisement

삼성생명은 5승1패, 공동 1위, KB는 1승5패. 최하위다. 극과 극 성적이다. 게다가 KB는 백투백이다.

경기 전 삼성생명 하상윤 감독은 "방심은 안된다. 초반 잘 풀리고 있고, 준비한 수비들이 잘 이뤄지고 있다. 하지만, 아직까지 우리는 여전히 부족한 부분이 많다"고 했다.

Advertisement

KB 김완수 감독은 "박지수는 몸 상태가 완전치 않다. 컨디션을 끌어올리고 있다. 박지수가 투입될 때 지역방어를 사용하는데, 1대1 대인방어보다 좀 더 효과적이라고 생각하기 때문"이라고 했다.

Advertisement

KB 선수들의 몸 놀림은 달랐다. 박지수가 팀에 필요한 부분을 완벽하게 해줬다.

Advertisement

박지수는 리그 최고의 센터다. 그가 포스트에서 볼을 잡으면 자연스럽게 수비수가 몰려 온다. 그래비티가 생긴다. 박지수는 특유의 절묘한 패스 능력으로 외곽으로 뿌렸다.

KB 이채은 허예은 사라 등이 효과적으로 공략했다. KB가 앞서 나갔다.

Advertisement

삼성생명은 만만치 않았다. 삼성생명의 달라진 점은 어떤 경기 상황, 상대팀이 어떤 전술을 써도 자신의 농구를 한다는 점이다. 끊임없이 트랜지션을 강화하고, 오픈 찬스를 만들고 두려움없이 3점슛이나 돌파를 감행했다. 결국 23-20, 3점 차까지 추격했다. 단, 삼성생명은 이날 지난 경기보다 살짝 활동력이 떨어졌고, 패스미스가 많았다.

위기의 상황, KB는 박지수가 빛났다. 자신의 득점보다는 외곽 오픈 찬스를 만들어 냈다. 양지수의 3점포가 터졌다. KB는 이후 공격에서도 공격 리바운드를 잡은 뒤 허예은의 3점포가 터졌다.

2쿼터 3분42초, 박지수가 몸을 날렸다. 볼은 사이드 라인 밖으로 나갔지만, 허예은은 박지수의 허슬 플레이에 박수를 보내며 일으켰다.

Advertisement

위기의 KB. 하지만 팀의 원-투 펀치는 팀 승리에 '진심'이었다.

KB는 백투백의 체력 부담은 없어 보였다. 오히려 활동력에서 삼성생명을 압도했다. 속공으로 연결된 상황에서 사라의 3점포가 터졌다. 허예은은 삼성생명 신예 가드 조우를 강력하게 압박, 8초 바이얼레이션을 이끌어 냈다. 결국 전반은 34-22, 12점 차 KB의 리드로 종료됐다. 박지수는 아이러니컬했다. 이날 전반 득점은 0이었다.

박지수의 위상을 생각할 때 부진했다고 착각할 수 있다. 하지만, 득점을 비운 박지수는 너무나 위력적이었다. 5개의 리바운드, 4개의 어시스트, 블록슛 1개, 스틸 1개. 단순한 수치가 아니었다. KB의 공격의 윤활유였고, KB 골밑 수비의 강함을 상징하는 수치였다. 삼성생명은 높이가 좋은 윙맨들이 즐비했지만, 박지수가 지킨 골밑을 제대로 뚫지 못했다. 박지수가 전반을 지배했다. 팀 공헌도를 극대화시킨, 농구 팬이 기대하던 박지수의 모습들이 전반에 나왔다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com