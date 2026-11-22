삼성생명 하상윤 감독. 사진제공=WKBL

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[청주=스포츠조선 류동혁 기자] "되는 게 하나도 없는 날이었다."

삼성생명 하상윤 감독의 말이었다. 그럴 수밖에 없었다. 5승1패로 돌풍을 일으킨 삼성생명. 하지만, 이날은 좀 달랐다.

KB에게 완파했다.

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22일 청주 KB전에서 삼성생명은 완패.

하 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "되는 게 하나도 없는 날이었다. 가장 중요하게 생각하는 리바운드, 트랜지션 공격도 제대로 되지 않았다. 힘이 좀 빠진 것 같다. 재정비해서 선수들에게 얘기를 하겠다"고 했다.

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그는 "오늘 양팀의 에너지 레벨이 달랐던 것 같다. 우리는 에너지 레벨이 제대로 나오지 않았다. 박지수를 막기 쉽지 않았고, 외곽에서도 연달아 많이 맞은 것들도 있다. 리바운드가 안되니까 트랜지션이 자연스럽게 되지 않았다. 추격 흐름에서 실책도 많아 나왔다"며 "오늘 같은 경우에는 모모나가 좋지 않았다. 몸살 기운이 있었다. 체력이 떨어진 건지, 다른 부분이 있는 지 점검이 필요하다. 정확하게 어떤 부분인 지 파악을 해서 조정해야 할 것 같다"그런 부분이 있다면 스케줄 조정이 필요하다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com