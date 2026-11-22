KB스타즈와 신한은행 에스버드의 'KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구'가 21일 오후 충북 청주체육관에서 열렸다. 사진제공=WKBL

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[청주=스포츠조선 류동혁 기자] "박지수, 팀 동료들과 케미스트리 좋아지고 있다!"

청주 KB는 4연패를 끊었다. 공동 선두 삼성생명을 완파했다. 완전히 달라진 모습이다.

KB 김완수 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "연패를 끊어서 다행이다. 선수, 스탭 모두 연패 기간 동안 심적으로 많이 힘들었을 텐데 다행이다. 홈에서 승리가 없었는데, 홈 팬에게 죄송스러웠는데, 승리로 보답할 수 있었던 것 같다"며 "선수들이 그동안 많이 힘들었을 것이다. 오늘 승리의 맛을 봤기 때문에 상승세를 탈 수 있는 계기가 되면 좋을 것 같다"고 했다.

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김 감독은 "팀의 주력 선수인 허예은과 박지수의 컨디션이 올라오고 있다. 양지수도 좋지 않았는데, 오늘 좋았다. 성수연 역시 사카이 사라의 백업으로 매우 잘해줬다"며 "라인업에 선수들이 들어오면서 성장과 팀 전력 강화가 모두 되는 것 같다. 앞으로 선수들이 좀 더 자신감있게 플레이했으면 좋겠다"고 했다.

박지수가 완전히 달라진 모습이었다. 팀의 시스템이 더욱 견고해졌다. 박지수의 절대적 골밑 지배력이 있었고, 전성기 시절 모습이 엿보였다.

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김 감독은 "체력적 부담감이 있을 것이라 생각했는데, 박지수가 의외로 대인방어를 잘 따라다녔다. 집중력이 매우 좋았다. 본인이 경기를 하면서 자신의 역할을 이제 확실하게 아는 것 ??다. 팀 동료들과의 케미스트리가 맞아 들어가는 것 같다. 아직 완전치 않지만, 이 부분은 긍정적이다. 오늘 맨투맨을 하면서 박지수가 전체적으로 삼성생명 선수들보다 수비에서 집중력이 더 좋았다. 워낙 영리한 선수이기 때문에 앞으로 더 좋아질 것으로 보인다"고 했다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com