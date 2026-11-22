사진제공=KBL

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[청주=스포츠조선 류동혁 기자] 청주 KB가 완벽하게 부활한 박지수를 앞세워 용인 삼성생명을 완파했다.

KB는 22일 청주체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~20207 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 박지수(15득점, 19리바운드, 4어시스트), 허예은(15득점, 4스틸)을 앞세워 삼성생명을 70대44로 완벽하게 제압했다. 4연패를 끊은 KB는 2승5패를 기록하며 단독 5위, 중위권 도약의 발판을 마련했다. 삼성생명은 5승2패로 2위로 내려앉았다.

삼성생명은 5승1패, 공동 1위, KB는 1승5패. 최하위다. 극과 극 성적이다. 게다가 KB는 백투백이다.

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경기 전 삼성생명 하상윤 감독은 "방심은 안된다. 초반 잘 풀리고 있고, 준비한 수비들이 잘 이뤄지고 있다. 하지만, 아직까지 우리는 여전히 부족한 부분이 많다"고 했다.

KB 김완수 감독은 "박지수는 몸 상태가 완전치 않다. 컨디션을 끌어올리고 있다. 박지수가 투입될 때 지역방어를 사용하는데, 1대1 대인방어보다 좀 더 효과적이라고 생각하기 때문"이라고 했다.

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전반전

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KB 선수들의 몸 놀림은 달랐다. 박지수가 팀에 필요한 부분을 완벽하게 해줬다.

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박지수는 리그 최고의 센터다. 그가 포스트에서 볼을 잡으면 자연스럽게 수비수가 몰려 온다. 그래비티가 생긴다. 박지수는 특유의 절묘한 패스 능력으로 외곽으로 뿌렸다.

KB 이채은 허예은 사라 등이 효과적으로 공략했다. KB가 앞서 나갔다.

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삼성생명은 만만치 않았다. 삼성생명의 달라진 점은 어떤 경기 상황, 상대팀이 어떤 전술을 써도 자신의 농구를 한다는 점이다. 끊임없이 트랜지션을 강화하고, 오픈 찬스를 만들고 두려움없이 3점슛이나 돌파를 감행했다. 결국 23-20, 3점 차까지 추격했다. 단, 삼성생명은 이날 지난 경기보다 살짝 활동력이 떨어졌고, 패스미스가 많았다.

위기의 상황, KB는 박지수가 빛났다. 자신의 득점보다는 외곽 오픈 찬스를 만들어 냈다. 양지수의 3점포가 터졌다. KB는 이후 공격에서도 공격 리바운드를 잡은 뒤 허예은의 3점포가 터졌다.

2쿼터 3분42초, 박지수가 몸을 날렸다. 볼은 사이드 라인 밖으로 나갔지만, 허예은은 박지수의 허슬 플레이에 박수를 보내며 일으켰다.

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위기의 KB. 하지만 팀의 원-투 펀치는 팀 승리에 '진심'이었다.

KB는 백투백의 체력 부담은 없어 보였다. 오히려 활동력에서 삼성생명을 압도했다. 속공으로 연결된 상황에서 사라의 3점포가 터졌다. 허예은은 삼성생명 신예 가드 조우를 강력하게 압박, 8초 바이얼레이션을 이끌어 냈다. 결국 전반은 34-22, 12점 차 KB의 리드로 종료됐다. 박지수는 아이러니컬했다. 이날 전반 득점은 0이었다.

박지수의 위상을 생각할 때 부진했다고 착각할 수 있다. 하지만, 득점을 비운 박지수는 너무나 위력적이었다. 5개의 리바운드, 4개의 어시스트, 블록슛 1개, 스틸 1개. 단순한 수치가 아니었다. KB의 공격의 윤활유였고, KB 골밑 수비의 강함을 상징하는 수치였다. 삼성생명은 높이가 좋은 윙맨들이 즐비했지만, 박지수가 지킨 골밑을 제대로 뚫지 못했다. 박지수가 전반을 지배했다. 팀 공헌도를 극대화시킨, 농구 팬이 기대하던 박지수의 모습들이 전반에 나왔다.

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후반전

3쿼터, 박지수의 첫 득점이 나왔다. 허예은이 하이 포스트에 박지수에게 패스. 그대로 왼쪽으로 돌파, 가볍게 레이업 슛을 얹었다.

페이스를 찾은 박지수는 림 공략에 적극성을 보였다. 두 차례 림 공략. 매치업 상대인 삼성생명 아시아쿼터 한야은은 파울로 저지할 수밖에 없었다.

박지수가 3쿼터 중반, 잠시 숨을 고르기 위해 교체. 삼성생명은 이해란을 앞세워 추격. 미드 점퍼, 자유투 1득점, 그리고 골밑 득점이 성공했다. 하지만, 허예은이 딥3를 성공시키면서 간격을 유지했다.

그리고, KB의 공격 조직력이 살아나기 시작했다. 지난 경기부터 임팩트있는 모습을 보여주는 신예 가드 성수연이 핸드 오프 플레이로 골밑을 돌파한 뒤 이채은에게 연결. 골밑 돌파를 성공시켰다.

2분35초가 남은 상황에서 46-29, 17점 차 리드를 잡았다. 박지수가 없는 상황에서 KB가 오히려 더욱 달아났다.

결국, 3쿼터에서 KB는 49-35, 14점 차로 오히려 리드를 벌렸다.

박지수의 컨디션은 100%가 아니다. 백투백 여파가 있을 수 있다. 4쿼터가 중요했다.

삼성생명은 박지수를 견제하기 위해 2-3 매치업 존으로 수비에 변화를 줬다. 박지수가 돌파를 하면 위크 사이드의 김아름이 더블팀이 들어오는 이중잠금 장치를 설치했다.

박지수는 BQ가 좋은 선수다. 돌파 이후 김아름이 더블팀이 들어오자, 유려한 유로 스텝으로 골밑 돌파를 성공했다.

삼성생명은 끈질겼다. 모모나와 이해란의 기브 앤 고가 성공했다. 박지수가 리바운드를 완벽하게 단속하면서 삼성생명의 트랜지션은 둔화됐다. 하지만, 기회가 있을 때 마다 얼리 오펜스로 KB를 압박했다. 문제는 이날 3점슛 성공률이 상당히 저조했다. KB는 박지수가 골밑을 맹폭했다. 삼성생명은 더블팀이 붙었지만, 박지수는 굴하지 않았다. 삼성생명의 거듭된 파울에 자유투를 기계처럼 얻어냈다. 매우 냉정하면서도 굳건한 모습이었다. 결국 경기종료 4분여를 남기고 60-42, 18점 차 KB의 리드. 승패가 일찌감치 끝났다.

이날 KB의 1승은 매우 큰 의미가 있다. 4연패를 끊었다. 더욱 중요한 것은 박지수를 중심으로 한 KB의 시스템이 살아났다는 점이다.

박지수는 전반 무득점에 그쳤지만, 강력한 수비와 리바운드, 그리고 절묘한 패스로 KB의 시스템을 강화시켰다. 단순한 '에이스 그래비티'가 아니라 팀 시스템 자체가 된 박지수였다.

마치 슬램덩크의 명장면, 서태웅이 전반을 포기하고 후반에 올인한 부분도 오버랩. 더욱 위력적인 것은 박지수가 전반 득점을 비웠지만, 위력은 더욱 강력했다는 점이다.

4연패 기간동안 박지수는 흔들렸고, KB의 시스템 자체가 무너진 측면이 있었다. 이날은 달랐다. 시즌 전 KB를 우승후보로 꼽았던 전문가들은 대부분 박지수의 강력한 인사이드 지배와 허예은의 게임 리딩, 그리고 롤 플레이어들의 강력한 활동력과 조직적 힘을 높게 평가했다. 단, 시즌 초반 박지수는 결장과 출전을 반복했다. KB의 공수 시스템은 많이 흔들렸다. 하지만, 박지수가 완벽하게 살아나면서 KB는 강력한 반등의 포인트를 마련했다.

삼성생명은 집중력이 약간 떨어진 모습이었다. 여전히 견고했지만, 박지수에게 골밑을 지배당하면서 강력한 트랜지션에 의한 얼리 오펜스의 위력이 반감됐다. 결국 삼성생명의 초반 상승세 원동력이 꺾이면서 완패. 하지만, 삼성생명은 여전히 견고하다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com