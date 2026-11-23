기념촬영하는 남자 농구 대표팀 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 시상식. 금메달을 획득한 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.20 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]12년 만의 아시아 정상 탈환. 감동은 오래 가지 않았다. 팬들은 대표팀과 태극전사를 향해 불신의 시선을 보내고 있다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 카타르(27일)-사우디아라비아(30일)전을 앞두고 있다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 12년 만에 금메달을 목에 건 이후 첫 소집. 한국은 아시안게임 금메달로 군 복무 중이던 이우석(현대모비스)을 포함, 8명이 병역 특례 혜택을 봤다.

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하지만 이번 대회는 아시안게임과 같은 '완전체'는 아니다. 외국에서 뛰는 이현중(립시티 리믹스)과 여준석(시애틀대)은 애초에 선발도 하지 않았다. 여기에 대형 부상 변수가 발생했다. 최초 발탁한 12명 가운데 무려 7명이 바뀌는 초유의 사태가 벌어졌다. 특히 소집 직전 5명이 대거 교체되는 일이 벌어졌다. A매치 휴식기 전 마지막 경기에서 20~30분씩 뛴 선수들이 부상을 이유로 줄줄이 태극마크를 반납했다. 결국 대표팀은 급하게 어린 선수들 위주로 바뀌었다. 아시안게임 금메달 멤버 중에선 이승현(현대모비스) 장재석(KCC) 문유현(정관장) 문정현(KT)만 남게 됐다.

팬들은 거센 비판을 보내고 있다. 온라인에선 '아시안게임 금메달 감동도 사라지려고 한다', '태극마크가 동네 조기축구회 조끼만도 못하다', '특혜 주고 (군) 면제까지 시켜줬으면 최소한의 책임감은 가졌으면 좋겠다'는 등 부정 반응이 쏟아졌다.

작전 지시 내리는 마줄스 감독 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 10일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 예선 대한민국과 사우디아라비아의 경기. 대한민국 니콜라이스 마줄스 감독이 작전지시를 내리고 있다. 2026.9.10 dwise@yna.co.kr(끝)

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A관계자는 "한국 농구 대표팀의 태극마크 무게가 이 정도밖에 안 된다. 예전 같은 대표팀에 대한 명예도 없고, 해외 진출에 도움이 되는 메리트도 없다. 축구는 해외 진출을 위해서라도 A대표팀에 가려고 다들 애쓰는 것으로 안다"고 한숨을 내쉬었다.

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B관계자는 "부상 상태에 대해선 해당 선수와 그 구단만 알고 있다. 그래서 말하기 어려운 부분이 있지만, 참 '공교롭다'는 생각이 든다. '까마귀 날자 배 떨어진다'고 아시안게임 금메달로 혜택을 받은 직후, 보름 가까이 주어진 A매치 휴식기 기간을 앞두고 부상으로 이탈했다. 거기에 이례적으로 많은 인원이 교체됐다. 오해를 받을 수밖에 없는 상황"이라고 한탄했다. C관계자도 "이번 대회에서 얻을 수 있는 게 많지 않다고 판단하는 것 같다"고 했다.

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한국 남자 농구는 1996년 애틀랜타올림픽 이후 올림픽 무대를 밟지 못하고 있다. 세계는 물론, 아시아 대회에서도 좀처럼 힘을 쓰지 못하고 있다. 한국 농구의 국제 경쟁력이 크게 휘청이는 상황에서 태극마크의 가치도 예전 같지 않다는 평가다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com