◇신한은행 노구치 사쿠라가 23일 인천도원체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 하나은행전에서 3점슛을 시도하고 있다. 사진제공=WKBL

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신한은행이 하나은행을 꺾고 4연승을 달리며 단독 선두를 질주했다.

인천 신한은행은 23일 인천도원체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 부천 하나은행과의 경기에서 63대59로 승리했다. 지난 시즌 9승(21패)에 그쳤던 신한은행은 올 시즌 7경기 만에 6승째를 거두며 무서운 상승세를 이어갔다. 반면 하나은행은 시즌 6패째를 기록하며 최하위 탈출에 실패했다.

시즌 초반 두 팀의 분위기는 극명하게 엇갈린다. 지난 시즌 신한은행은 초반부터 접전을 펼치고도 승부처에서 무너지며 연패에 빠져 최하위를 전전했다. 반면 하나은행은 강한 체력과 빠른 트랜지션을 앞세워 강팀들을 잇달아 꺾으며 시즌 후반까지 선두를 달리는 돌풍을 일으켰다.

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하지만 올해는 상황이 완전히 뒤바뀌었다. 신한은행은 김지영을 중심으로 경기 운영이 안정됐고, 아시아쿼터 노구치 사쿠라가 승부처를 책임지는 에이스로 자리 잡았다. 홍유순의 성장과 이적생 박진영의 활력까지 더해지면서 공수 모두 달라진 팀으로 변모했다. 경기 전 최윤아 신한은행 감독도 "선수들이 자신감을 갖는 것이 눈에 보인다. 경기 내용과 결과가 점점 더 좋아지고 있다"며 팀의 상승세를 반겼다.

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하나은행은 센터 진안이 복귀했지만 아직 몸 상태가 완전하지 않다. 정예림과 박소희의 공백 등 부상자가 잇따르면서 특유의 수비 조직력을 발휘하는 데 어려움을 겪고 있다. 베테랑 김정은의 은퇴로 팀의 구심점이 사라진 것도 적지 않은 영향을 미치고 있다.

이날 경기에서도 신한은행은 초반부터 주도권을 잡았다. 사쿠라의 연속 5득점을 앞세워 9-0으로 달아났고, 하나은행은 이이지마 사키의 연속 3점슛으로 반격했다. 신한은행은 외곽뿐 아니라 적극적인 골밑 공략으로 자유투를 얻어내며 공격을 풀었다. 사쿠라가 자유투 7개를 모두 성공시키는 등 전반에만 14점을 올리며 신한은행의 36-27 리드를 이끌었다.

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3쿼터에도 사쿠라가 7점을 보태고 신지현의 외곽포까지 터지면서 신한은행은 54-43으로 격차를 유지했다. 하나은행은 4쿼터 정현의 연속 3점슛을 앞세워 51-56까지 추격하며 마지막 승부를 걸었지만, 신한은행은 위기에서 흔들리지 않았다. 홍유순과 김지영이 페인트존을 적극적으로 공략해 다시 점수 차를 벌렸고, 끝까지 리드를 지켜냈다. 하나은행은 복귀한 진안이 리바운드 싸움을 버텨냈고, 정현과 사키의 외곽포를 앞세워 끝까지 추격전을 펼쳤다는 점에서 반등의 실마리를 찾을 수 있었다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com