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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스 루카 돈치치에 부상 경계령이 떨어졌다.

미국 ESPN은 24일(한국시각) 'LA 레이커스 슈퍼스타 루카 돈치치는 올 시즌 뜨겁게 시작했다. 돈치치는 이미 두 번의 50점 이상 경기와 다섯 번의 40+ 득점 경기를 기록했다. 경기당 37.2점으로 리그 득점 1위를 차지하고 있다'며 '루카는 야투, 3점슛, 자유투 시도 부문에서 리그 선두를 달리고 있다. 그의 개인 데이터가 독보적 이유가 있다. 40.3%라는 엄청난 수준의 공격 점유율로 리그 선두를 달리고 있다. LA 레이커스에 향후 문제가 될 것으로 보인다'고 했다.

이 매체는 '돈치치의 커리어 중 가장 높은 공격 점유율이다. 그는 댈러스 매버릭스 시절부터 늘 고활용, 고득점 선수였다. 올 시즌 초반 최고 수준'이라며 '돈치치의 공격 점유율은 커리어 평균 36.00이었다. 이번 시즌 이 수치는 40.3%까지 올라갔으며, 만약 시즌 종료까지 유지된다면 NBA 역사상 세 번째로 40% 이상이 될 것이다. LA 레이커스에 좋은 신호가 아니다'라고 했다.

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NBA 역대 공격 점유율(Usage Rate) 40%가 넘는 선수는 휴스턴 로케츠 시절 제임스 하든, 오클라호마시티 선더 시절 러셀 웨스트브룩이 있었다.

이 매체는 '돈치치와 하든, 웨스트브룩은 비교해 봐야 할 것 같다'며 '챔피언십 공식으로는 부적절하다. NBA 파이널에서 우승한 팀들의 에이스 중 공격 점유율이 35 이상 기록한 전례가 없다. 마이클 조던도, 코비 브라이언트도 그렇게 많은 공격 점유율을 점하지 않았다. 보통 30대 초반이었다. 돈치치는 40대의 수치라면 경고 신호다'라고 했다.

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실제 공격 점유율 40 이상을 기록한 웨스트브룩과 하든 모두 2라운드를 넘지 못했다.

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웨스트브룩은 2016~2017시즌 유일한 MVP를 받았다. 공격 점유율은 당시 최고였던 41.65%였다. 오클라마시티 썬더는 47승35패로 시즌을 마감한 뒤 플레이오프 1라운드에서 탈락했다. 하든의 휴스턴 로케츠 역시 53승29패를 기록했다. NBA 플레이오프 2라운드에서 탈락했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com