Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 신인 레이스에 가장 큰 변수가 발생했다. 부상이다.

현 시점, 신인왕 1순위는 카메론 부저다. 멤피스의 미래이자 올 시즌 사실상 에이스 역할을 하고 있는 선수다.

하지만, 부상에 발목을 잡혔다.

Advertisement

멤피스는 24일(한국시각) '카메론 부저가 발목 내측 인대 염좌로 4주 후 재평가를 받을 예정이다'라고 공식 발표했다.

멤피스는 12승5패, 서부 4위다. 부저는 신인답지 않은 내외곽의 모습으로 에이스 역할을 하고 있었다. 올 시즌 평균 16.6득점, 9.2리바운드를 기록 중이었다.

Advertisement

하지만, 부저의 발목부상으로 최소 1달 간 결장한다. 멤피스와 부저 입장에서는 강력한 돌발 악재가 나왔다.

Advertisement

신인왕 경쟁이 핵심이다.

Advertisement

지형도가 완전히 바뀐다. 1달은 매우 긴 기간이다.

현 시점 부저는 신인왕 레이스 1위를 달리고 있었다. 승리기여도(WS)가 독보적 1위였다. 하지만, 한 달 간의 결장으로 가치가 많이 떨어졌따.

Advertisement

부저를 추격하는 선수는 골든스테이트 워리어스 약셀 렌데보그다. 11순위로 뽑힌 렌데보그는 17경기에서 평균 19.2득점, 7.4리바운드를 기록하며 스테판 커리에 이에 팀내 2옵션으로 맹활약하고 있다.

시카고 불스의 케일럽 윌슨도 있다. 10경기에서 평균 18.9득점, 6.2리바운드를 기록 중이다. 하지만, 윌슨 역시 부상 중이다.

부저의 부상으로 신인왕 레이스는 혼돈에 빠졌다. 렌데보그가 가장 유리하지만, 3명의 선수가 호시탐탐 노리고 있다.

Advertisement

일단 새크라멘토 킹스의 차세대 에이스 다리우스 아커프 주니어다. 16경기에서 평균 25.4득점, 3.6리바운드, 7.4어시스트를 기록 중이다.

득점과 어시스트 모두 신인 전체 1위다. 하지만, 공격의 효율이 좋지 않다.

신인 1순위 AJ 디반사와 2순위 대린 피터슨이 있다. 디반사는 평균 16.45득점, 7.0리바운드를 기록하고 있지만, 아직까지 페이스가 완전히 올라오지 않았다. 임팩트가 아직까지는 부족하다.

피터슨 역시 평균 16.1득점, 4.4리바운드를 기록 중이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com