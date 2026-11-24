사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결과만 놓고 보자. 명백히 마지노선을 넘었다.

12명 중 7명이 부상으로 빠졌다. 소속팀 리그 일정을 모두 소화한 뒤 대표팀 부상 제외에 필요한 '진단서'를 냈다.

당연히, 상식적으로 납득할 수 없다. 12년 만에 아시안게임 금메달을 따내면서 진한 감동을 줬던 대한민국 남자농구 대표팀 얘기다.

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니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구대표팀은 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 카타르(27일)-사우디아라비아(30일)전을 앞두고 소집에 들어갔다.

이미, NBA 2부리그 격인 G리그에서 뛰는 이현중(립시티 리믹스)과 여준석(시애틀대)은 예비 엔트리 명단에도 들어가지 않았다.

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사건은 12인의 최종 엔트리에서 무려 7명이 빠지면서 시작됐다. 하윤기(KT)가 제외됐다. 원래 발부상이 있었던 선수였다. 이우석이 허벅지 부상으로 제외됐다. A매치 직전 리그 마지막 경기를 소화하지 못했다.여기까지는 괜찮았다.

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이정현(소노) 허훈(KCC) 유기상(LG) 안영준(SK) 변준형(정관장)이 일제히 비슷한 시점에 협회에 부상 진단서를 제출했다.

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이유가 있다. 국가대표를 부상 사유로 빠지기 위해 진단서를 제출하면 자동적으로 소속팀의 리그 경기도 뛰지 못한다. 소속팀 경기 출전에 차질이 없게 모두 뛴 뒤 일제히 진단서를 제출한 것이다.

FIBA(국제농구연맹)에 따르면 홈 앤 어웨이 체제로 전환한 뒤 최종엔트리 12명 중 7명이 빠진 것은 최초다.

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5명의 선수가 아픈 것은 맞다. 이정현은 EASL(동아시아 슈퍼리그) 경기 도중 오른발 족저근막염 및 골 타박상을 입었다. 허훈은 비 시즌 다친 잇몸재건 수술 일정이 잡혀 있다. 유기상은 아시안게임 도중 다친 발목, 안영준 역시 발과 무릎에 부상이 있다. 변준형도 발목부상이다.

그런데, 5명의 선수 모두 리그에서는 모두 뛰었다. 변준형을 제외하면 팀의 주축으로 매 경기 30분 이상 소화했다. A매치 브레이크 직전경기까지 소화했다. 변준형은 19일 KCC전에서 발 부상으로 6분만 출전했지만, 이전 17일 DB전에서는 32분8초를 소화했다. 18득점으로 경기 막판 승부처를 지배했다.

'부상 치료를 위해 대표팀에 빠진다'는 논리가 말이 안되는 이유다.

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이번 대회는 비중이 크다. 아시안게임보다 더 가치가 있다. 월드컵 아시아 2차 예선이다. F조에 속한 한국은 4승4패, 4위다. 각조 3위까지 월드컵 출전권을 획득하고, 4위는 2개조 성적 우위 시 진출권을 얻는다. 월드컵에 진출하기 위해서는 카타르와 사우디 모두 잡을 필요가 있다. 1패만 해도 탈락할 가능성이 있다. 한국농구 운명이 달린 대회에 주축 선수들이 줄부상이다.

아시안게임의 분위기와는 정반대다. 병역혜택이 걸려 있었다. 부상을 당했지만, 서로 엔트리에 들기 위해 필사적이었다. 이번 대회, 아시안게임 금메달 멤버 중 남은 선수는 이승현(현대모비스) 장재석(KCC) 문유현(정관장) 문정현(KT)밖에 없다. 심지어 이승현과 장재석은 병역혜택과 상관없는 베테랑들이었지만, 끝까지 품격을 지켰다.

결국 5명의 선수가 제외되면서, 아시안게임 금메달의 감동은 사라졌다. 남자프로농구 리그 뿐만 아니라 한국농구 발전에 찬물을 끼얹었다. 냉정하게 보면, 결과적으로 한국 농구에 피해를 끼쳤다.

5명의 선수의 소속팀 소노, KCC, LG, SK,정관장은 현실 인식에 문제가 많다. 정말 선수가 아파서, 부상으로 인한 치료의 시기가 필요해서 진단서를 낼 계획이었다면, 최소 A매치 브레이크 직전 1경기 정도는 결장하는 '성의'를 보였어야 했다. LG, SK, KCC, 소노, 정관장은 프로리그 흥행에 마이너스 요소에 책임을 져야 한다. 전체 프로농구 팬과 나머지 5개 구단, 그리고 KBL에 사과해야 한다.

농구협회의 난맥상 행정력도 동시에 지적해야 한다. 표면적으로 5명의 선수, 거기에 동조한 소속팀의 이기주의가 핵심 이유이지만, 농구협회는 또 한번 대표팀 부실관리의 단면을 보여줬다. 여전히 귀화선수는 없고, 비행기 비즈니스석 업그레이드는 선수들이 속한 소속팀의 몫이다. 명분 외에는 프로선수들이 대표팀에 들어갈 이유를 완전히 없애 버렸다. NBA에 도전하는 이현중은 예외로 고려해도 최준용 여준석 송교창 등이 발탁되지 않는 것도 이해할 수 없다. 부상에서 신음하는 하윤기를 왜 뽑았는 지도 궁금하다.

5명의 선수가 A매치 브레이크 이후 첫 경기에 출전하면 어떤 반응이 나올까. 아무리 생각해도 리그 흥행, 농구 발전에는 마이너스다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com